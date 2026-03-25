Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει έναν σπουδαίο κύκλο εννέα ετών στη Λίβερπουλ, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που δύσκολα συγκρίνεται. Ο Αιγύπτιος σταρ, λίγο πριν αποχωρήσει από το «Άνφιλντ», έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους που πέρασαν ποτέ από την Premier League.

Από τη σεζόν 2017-18, όταν και φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των «ρεντς», ο Σαλάχ κυριάρχησε σε πολλαπλούς τομείς του παιχνιδιού. Μετρά 189 γκολ και 92 ασίστ, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει σε κατηγορίες όπως οι δημιουργημένες ευκαιρίες σε open play, τα σουτ, τα τελειώματα εντός στόχου και οι επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή.\\

1 – Since 2017-18, Mohamed Salah ranks 1st in the Premier League for: Goals (189) Assists (92) Open Play Chances Created (534) Shots (1,104) Shots on Target (480) Touches in the Opposition Box (2,717) Relentless. pic.twitter.com/otckuGXw8j — OptaJoe (@OptaJoe) March 24, 2026

Ωστόσο, υπάρχει ένα στατιστικό που αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την επιδραστικότητά του. Σε 310 εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ, ο Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 281 γκολ (189 τέρματα και 92 ασίστ), επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία της Premier League.

281 – Mohamed Salah has 189 goals and 92 assists in 310 Premier League appearances for Liverpool, the most goals and assists combined any player has for a single club in Premier League history. King. pic.twitter.com/GIzaP3hojp — OptaJoe (@OptaJoe) March 24, 2026

Ένα νούμερο που δεν αποτυπώνει απλώς τη συνέπειά του, αλλά επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο που είχε όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας τη Λίβερπουλ σε επιτυχίες και γράφοντας το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στο αγγλικό ποδόσφαιρο.