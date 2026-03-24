Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ετοιμάζεται να πει το «αντίο» στη Λίβερπουλ με ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος στο Άνφιλντ.

Η απόφαση του Αιγύπτιου σούπερ σταρ να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν έχει προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Μετά από μια δεκαετία γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις με τη φανέλα των «Reds», ο Σαλάχ γνωστοποίησε μέσω των social media ότι θα αποχωρήσει, παρότι είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του μόλις το προηγούμενο καλοκαίρι. Έχοντας ενταχθεί στη Λίβερπουλ το 2017 από τη Ρόμα, ο 33χρονος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ένα σπουδαίο κεφάλαιο της καριέρας του.

Το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της ομάδας αναμένεται να διεξαχθεί στις 24 Μαΐου απέναντι στη Μπρέντφορντ, για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, σε μια αναμέτρηση που προβλέπεται φορτισμένη συγκινησιακά και ιστορική για τον σύλλογο.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο ματς να μην αποτελέσει τελικά το οριστικό του αντίο, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η Λίβερπουλ να φτάσει μέχρι τον τελικό του UEFA Champions League. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Σαλάχ θα μπορούσε να ολοκληρώσει την παρουσία του στον σύλλογο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, η ομάδα του θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Παρί Σεν Ζερμέν στα προημιτελικά.