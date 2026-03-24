Διακόσιες πενήντα πέντε φορές η μπάλα στα δίχτυα, 255 φορές σείστηκε το Λίβερπουλ από τα γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ, σε αυτά τα υπέροχα και αγωνιώδη 9 χρόνια που ο ταλαντούχος Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής έζησε μαζί τους.

Έζησε μαζί με τους εκατοντάδες χιλιάδες ορκισμένους φίλους του στη Βρετανία, έζησε ανάμεσα στα αμέτρητα εκατομμύρια οπαδών του στον υπόλοιπο κόσμο, με την κόκκινη φανέλλα και την ιαχή να αντηχεί στα αυτιά του: Υou will never walk alone, εσύ, η ομάδα, το Λίβερπουλ.

Δεν είναι μία απλή πόλη το Λίβερπουλ, δεν είναι ένα ακόμα θρυλικό γήπεδο το Άνφιλντ, δεν ήταν ένας υπέροχος σταρ ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Το Άνφιλντ είναι το επίκεντρο μιας κοινωνίας που δεν άλλαξε δεκαετίες τώρα.

Είναι η Ενορία της πόλης. Είναι εκεί όπου θα πάνε όλοι το Σάββατο. Το Άνφιλντ, ως ο υλικός βραχίοντας μιας μεγάλης ψυχικής αλυσίδας, είναι το στήριγμα της πόλης.

Των παιδιών, των σχολείων. Είναι εκεί όπου θα βρεθούν όλοι. Και όλες.

Οι γυναίκες θα έχουν από νωρίς φτιάξει το φαγητό πριν φύγουν από το σπίτι για το γήπεδο.

Θα βρεθούν πριν και μετά. Όλα γύρω από το Άνφιλντ. Η υπόστασή τους διυλίζεται μέσα από την ομάδα. Οι πολιτικές συζητήσεις δίνουν και παίρνουν. Ακόμα και αυτές όταν οι καιροί το απαιτούν.

Ώσπου μία μέρα, τούς χτύπησε την πόρτα αυτός ο νεαρός Αιγύπτιος. Και έπεσε βίαια στην αγκαλιά τους. Και σήμερα, 9 χρόνια μετά, με λιγότερη ορμή, με βαριά βήματα, η ώρα του αποχωρισμού.

Σαν το παιδί που μεγάλωσε και πρέπει να φύγει από το σπίτι.

Είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο, το μήνυμα του αποχωρισμού, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συνθλίβουν τον κόσμο. Ο εργατικός κόσμος στο Λίβερπουλ και γύρω από αυτό, ζει όμως με το συναίσθημα.

Το βλέπεις και το ζεις παντού.

«Μπήκατε τόσο στην ψυχή μου, που δεν το πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συνέβαινε», θα πει.

Και πίσω του τα χρυσά παπούτσια, οι στιγμές δόξας, 9 χρόνια με ένα στόχο, τα γκολ, τον θρίαμβο.

Πώς πήγε στο Άνφιλντ, πώς φεύγει.

Παρατηρώντας κανείς ψυχρά την ιστορία, θα δει ότι ο Σαλάχ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα: σε περίπου 435 συμμετοχές σημείωσε 255 γκολ, έγινε ο πρώτος Αιγύπτιος που στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στο Champions League (2019) και κατέκτησε επίσης Premier League (2020), FA Cup (2022), League Cup (2022) και FIFA Club World Cup (2019).

Αυτοί οι τίτλοι και τα γκολ δεν είναι απλώς αριθμοί· είναι σημάδια μιας εποχής όπου η Λίβερπουλ βίωσε ξανά τη χαρά της κορυφής και την υπερηφάνεια για τους δικούς της παίκτες.

Η αποχώρηση του Σαλάχ δεν είναι απλά ποδοσφαιρική αλλαγή — είναι κοινωνική ρήξη.

Η Λίβερπουλ τώρα καλείται να βρει νέους ήρωες, να αναδείξει νέα ταλέντα και να κρατήσει ζωντανό το πνεύμα της πόλης.

Αλλά η αποχώρηση του Σαλάχ θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων: σαν μια στιγμή που υπενθύμισε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο παιχνίδι, αλλά σύνδεση, κοινότητα και ταυτότητα.

Το Άνφιλντ έχει καρδιά, χτυπά, αλλά τώρα έχει αρρυθμίες. «Ποτέ δεν έφυγες από τη Λίβερπουλ»