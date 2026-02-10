Παρά το γεγονός ότι η ένταση που υπήρξε τον περασμένο Δεκέμβριο ανάμεσα στον Μοχάμεντ Σαλάχ και τη Λίβερπουλ δείχνει να έχει εκτονωθεί, η αγωνιστική και γενικότερη εικόνα του Αιγύπτιου δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Αυτό έχει οδηγήσει σε νέες σκέψεις για το μέλλον του στο «Άνφιλντ».

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σάντι Αουνά και το «footmercato», ο ατζέντης του Σαλάχ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Αλ Ιτιχάντ, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής αποφασίσει να αποχωρήσει από την Premier League.

🚨🔴🇪🇬 #PL | ❗️Al-Ittihad have opened talk with Mohamed Salah for next summer https://t.co/IasprIBXmk pic.twitter.com/cGv5kYKlo0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 10, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Αιγύπτιου σούπερ σταρ συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία, ωστόσο αυτή τη φορά το σενάριο μοιάζει πιο ώριμο από ποτέ, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο από τους «reds» όσο και από την ποδοσφαιρική αγορά.

Ο Σαλάχ έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό έξι γκολ και έξι ασίστ.