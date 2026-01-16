Με θερμά λόγια μίλησε ο Άρνε Σλοτ για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, δείχνοντας πως το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται πλέον σε πολύ καλό επίπεδο. Ο τεχνικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στην αναμενόμενη επιστροφή του Αιγύπτιου σταρ, μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Σαλάχ θα αγωνιστεί το Σάββατο στον μικρό τελικό απέναντι στη Νιγηρία και, σύμφωνα με τον Σλοτ, από την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται ξανά στη διάθεση των «κόκκινων».

«Την επόμενη εβδομάδα. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και θα αξιολογήσουμε την κατάστασή του. Πρώτα, όμως, έχει ένα σημαντικό παιχνίδι με την εθνική του ομάδα και στη συνέχεια θα επιστρέψει σε εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός προπονητής.

”Happy to have him back after he has an important game to play” Arne Slot on Mohamed Salah returning from the African Cup of Nations after Liverpool face Burnley this weekend 🇪🇬 pic.twitter.com/CNQzRbI2iQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 16, 2026

Παράλληλα, ο Σλοτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Σαλάχ στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Λίβερπουλ, τονίζοντας πως το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση.

«Είναι κάτι που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Ο Μο είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ομάδα και για μένα προσωπικά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει. Ακόμα κι αν είχαμε πολλές επιλογές στην επίθεση, η παρουσία του θα με έκανε εξίσου χαρούμενο», πρόσθεσε.