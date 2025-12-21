Συναγερμός έχει σημάνει στη Λίβερπουλ αναφορικά με την κατάσταση του Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την εκτός έδρας νίκη των «reds» με 2-1 απέναντι στην Τότεναμ. Ο Σουηδός επιθετικός τραυματίστηκε στη φάση του δεύτερου γκολ της ομάδας του, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Ο Ίσακ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο σε μαρκάρισμα του Μίκι φαν ντε Φεν κατά την εξέλιξη της φάσης υπέστη τραυματισμό στο κάτω μέρος του αριστερού του ποδιού. Παρά τις προσπάθειες να συνεχίσει, δεν ήταν σε θέση να παραμείνει στο παιχνίδι και αντικαταστάθηκε.

🚨 Liverpool fear Alexander Isak suffered significant injury in challenge while scoring in Saturday’s victory at Tottenham Hotspur. #LFC concern relates to 26yo Sweden striker’s lower left leg & intend to confirm once MRI scan results arrive @TheAthleticFC https://t.co/nx5WAMqJ29 — David Ornstein (@David_Ornstein) December 21, 2025

Ο διεθνής φορ, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Νιούκαστλ έναντι 125 εκατομμυρίων λιρών, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για το αγγλικό ποδόσφαιρο, θα υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τόσο τη φύση του τραυματισμού όσο και το χρονικό διάστημα της απουσίας του.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, εμφανίστηκε συγκρατημένος, επισημαίνοντας ότι η αδυναμία ενός ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο αποτελεί συνήθως ένδειξη σοβαρού προβλήματος.