Ο 54χρονος Πολ Ντόιλ έκλαψε ανοιχτά στο δικαστήριο καθώς διαβάζονταν οι καταθέσεις των θυμάτων-οπαδών της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League, στις οποίες περιγράφονταν οι μόνιμες βλάβες που υπέστησαν οι άνθρωποι και πώς έμειναν με ουλές, υποφέροντας από εφιάλτες και τραύματα.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια μέρα κοινής γιορτής, αντίθετα έμεινε ως μια μόνιμη κληρονομιά φόβου, τραυματισμών και απωλειών σε όλη αυτή την κοινότητα», του είπε ο δικαστής Άντριου Μέναρι. «Οι πράξεις σας προκάλεσαν φρίκη και καταστροφή σε κλίμακα που δεν έχει ξαναγίνει αντικείμενο αυτής της δίκης».

«Χτυπήσατε ανθρώπους μετωπικά, ρίξατε άλλους στο καπό, πατήσατε άκρα, συνθλίψατε καροτσάκια και αναγκάσατε όσους βρίσκονταν κοντά να διασκορπιστούν τρομοκρατημένοι», είπε ο Μέναρι, σύμφωνα με το RFI .

«Συνεχίσατε να οδηγείτε με ταχύτητα και σε σημαντική απόσταση, ρίχνοντας βίαια τους ανθρώπους στην άκρη ή απλά πατώντας τους τον έναν μετά τον άλλον, τον έναν μετά τον άλλον». Και ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχε άλλος λόγος εκτός από την ανυπομονησία και την αλαζονεία».

Τραυμάτισε 134 οπαδούς της Λίβερπουλ

Συγκλονιστικά βίντεο από κάμερες αυτοκινήτων που προβλήθηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διήμερης ακροαματικής διαδικασίας έδειξαν τον Ντόιλ να κορνάρει επιθετικά, να φωνάζει και να βρίζει το πλήθος για να του ανοίξει δρόμο.

Ο Ντόιλ ομολόγησε την ενοχή του σε 31 ποινικές κατηγορίες τον περασμένο μήνα, μεταξύ των οποίων πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, πρόκληση τραυματισμού με πρόθεση, συμμετοχή σε συμπλοκή και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο Ντόιλ χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του βάρους δύο τόνων ως όπλο, τραυματίζοντας 134 άτομα σε διάστημα λιγότερο από 10 λεπτά, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας Πολ Γκρέινι στο δικαστήριο του Λίβερπουλ την Δευτέρα. «Ο Πολ Ντόιλ έχασε την ψυχραιμία του στην προσπάθειά του να φτάσει στον προορισμό του», είπε. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι είχε σκοπό να τις αμφισβητήσει, υποστηρίζοντας ότι έπεσε πάνω στο πλήθος σε κατάσταση πανικού.

Ωστόσο, την δεύτερη ημέρα της δίκης του τον Νοέμβριο, άλλαξε απροσδόκητα την υπεράσπισή του, παραδεχόμενος και τις 31 κατηγορίες, οι οποίες αφορούσαν 29 θύματα ηλικίας από έξι μηνών έως 77 ετών.

Γλίτωσε την κατηγορία της τρομοκρατικής ενέργειας

Ο Ντόιλ, που είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια, έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς του σε προάστιο του Λίβερπουλ στις 26 Μαΐου με το Ford Galaxy Titanium του.

Είχε κανονίσει να πάει να πάρει έναν φίλο του που είχε ενταχθεί στις εκατοντάδες χιλιάδες οπαδών που γιόρταζαν τη νίκη του Λίβερπουλ, που κατέκτησε τον 20ό τίτλο στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ.

Αντί για αυτό, σε διάστημα επτά λεπτών, ο Ντόιλ οδήγησε το όχημά του χτυπώντας αδιακρίτως πεζούς, μερικοί από τους οποίους εκσφενδονίστηκαν στο καπό του αυτοκινήτου.

Αν και δεν υπήρξαν θύματα, 50 άτομα χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με την αστυνομία του Μέρσισαϊντ. Το νεότερο θύμα του ήταν ένα μωρό έξι μηνών που εκσφενδονίστηκε από το καροτσάκι του, αλλά ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία δήλωσε αμέσως ότι το περιστατικό δεν ήταν τρομοκρατική ενέργεια.

«Είχες επανειλημμένες ευκαιρίες να σταματήσεις, αλλά επέλεξες να συνεχίσεις»

Αφού χτύπησε τα πρώτα θύματα, ο Ντόιλ συνέχισε σε έναν άλλο δρόμο και χτύπησε περισσότερους ανθρώπους, κάνοντας σε κάποιο σημείο όπισθεν και συγκρουόμενος με άλλους καθώς και με ένα ασθενοφόρο. «Είχες επανειλημμένες ευκαιρίες να σταματήσεις, αλλά επέλεξες να συνεχίσεις», είπε ο Μέναρι.

Το αυτοκίνητο τελικά σταμάτησε αφού αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, παγιδεύτηκαν κάτω από αυτό και ένας πεζός μπήκε μέσα και έβαλε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, βοηθώντας να σταματήσει. Ο Ντόιλ εντάχθηκε για λίγο στους Βασιλικούς Πεζοναύτες μετά το σχολείο και αργότερα εργάστηκε στον τομέα της πληροφορικής και της κυβερνοασφάλειας.

Η εισαγγελία τον περιέγραψε ως «οικογενειάρχη», ενώ οι φίλοι και οι γείτονές του έγραψαν στο δικαστήριο για να αναφέρουν την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του. Ωστόσο, στα 20 του, ο Ντόιλ είχε δείξει εκρήξεις θυμού, δαγκώνοντας κάποτε το αυτί κάποιου σε μια μεθυσμένη φιλονικία, για την οποία φυλακίστηκε για 12 μήνες.

A British man who drove his car into a crowd celebrating Liverpool's Premier League title, injuring more than 130, has been sentenced to 21 and a half years in prison. In sentencing Paul Doyle, the judge said the attack was deliberate.

«Το πιο οδυνηρό και σοκαριστικό» βίντεο που είχε δει ο επιθεωρητής

Ο Ντόιλ υπηρέτησε για λίγο στους Πεζοναύτες σε ηλικία 19 ετών, αλλά απολύθηκε μετά από λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας του Μέρσισαϊντ, Τζον Φιτζέραλντ, δήλωσε ότι το βίντεο από την κάμερα του αυτοκινήτου του Μαΐου ήταν «το πιο οδυνηρό και σοκαριστικό» που είχε δει στην 20ετή καριέρα του.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς κάποιος μπορεί να πατήσει ανθρώπους με το αυτοκίνητο σε μια κρίση οργής για να φτάσει στον προορισμό του», δήλωσε ο Φιτζέραλντ στο AFP.

Liverpool Man gets ripped out car after driving over people !!!