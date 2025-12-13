Στη μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού έχει μπει το όνομα του Βατάρου Έντο, καθώς ο Ιάπωνας μέσος της Λίβερπουλ έχει προταθεί στους «πράσινους» και η περίπτωσή του εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο 32χρονος διεθνής αποτελεί μια επιλογή με έντονο αγωνιστικό και ηγετικό αποτύπωμα, έχοντας παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, κάτι που στο «τριφύλλι» θεωρείται σημαντικό. Το μοναδικό αρνητικό στοιχείο αυτή την περίοδο αφορά ένα πρόσφατο χτύπημα στον αστράγαλο, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για λίγες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ανησυχία.

Ο Έντο είναι εμφανώς προβληματισμένος από τον ρόλο που έχει φέτος στη Λίβερπουλ. Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του – μόλις πέντε εμφανίσεις στην Premier League και συνολικά 43 αγωνιστικά λεπτά – έχει αρχίσει να επηρεάζει και τη θέση του στην εθνική Ιαπωνίας. Ο αρχηγός των «μπλε σαμουράι» αντιλαμβάνεται πως, εφόσον δεν αλλάξει η κατάσταση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Οκτώβριο έμεινε εκτός κλήσεων για τα φιλικά παιχνίδια με Παραγουάη και Βραζιλία, εξέλιξη που λειτούργησε ως καμπανάκι.

Όλα αυτά έχουν φέρει στο προσκήνιο σκέψεις για το μέλλον του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr από την Αγγλία, ο αρχηγός της Ιαπωνίας ενδέχεται να επανεξετάσει την παρουσία του στο «Άνφιλντ», ακόμη και από τον Ιανουάριο, παρότι στο παρελθόν είχε ξεκαθαρίσει ότι θα αποχωρούσε μόνο αν του το ζητούσε η ίδια η Λίβερπουλ.

Το συμβόλαιο του Έντο με τους «κόκκινους» έχει ισχύ έως το 2027, κάτι που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας κάθε διαπραγμάτευσης. Παρ’ όλα αυτά, στον Παναθηναϊκό αξιολογούν όλα τα δεδομένα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, λόγω των εξαιρετικών σχέσεων που διατηρεί με τη Λίβερπουλ.

Οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως ο ανταγωνισμός είναι έντονος, καθώς ομάδες από Αγγλία και Γερμανία έχουν επίσης τον Έντο στο «μπλοκάκι» τους.