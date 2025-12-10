Η Λίβερπουλ κατάφερε να βάλει τέλος στην… κατρακύλα και πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Ίντερ με 1-0, χάρη σε εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Σομποσλάι στο 88′.

Ήταν δίχως άλλο μια νίκη – βάλσαμο για την αγγλική ομάδα, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να βρίσκονται πλέον στην όγδοη θέση της βαθμολογίας με δώδεκα βαθμούς.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι reds πήραν την μεγάλη νίκη χωρίς τον Σαλάχ, καθώς ο Αιγύπτιος στράικερ είχε μείνει εκτός αποστολής, λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει εναντίον του τεχνικού των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ.

Η Ίντερ από την άλλη πλευρά είναι στην πέμπτη θέση, έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τους «κόκκινους».

Απογοητευτικό θέαμα στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε να προσφέρει και… πολλά από πλευράς θεάματος, καθώς οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν λιγοστές.

Η Λίβερπουλ βρήκε δίχτυα στο 32’, με κεφαλιά του Κονατέ αλλά τελικά το γκολ δεν μέτρησε, μετά από παρέμβαση του VAR, για χέρι του Εκιτικέ, ενώ η Ίντερ είχε καλή φάση στις καθυστερήσεις.

Ο Λαουτάρο βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή των «κόκκινων», έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Άλισον έκανε ωραία απόκρουση στην αριστερή γωνία. Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια και το πρώτο 45λεπτο ήταν… σούπα και μάλιστα άνοστη.

Το μεγάλο λάθος του Μπαστόνι

Ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος, αλλά και πάλι η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Οι καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες κι ενώ όλα έδειχναν πως το 0-0 θα μείνει μέχρι το τέλος, έγινε η… στραβή για τους «νερατζούρι».

Ο Μπαστόνι έκανε ένα πέναλτι χωρίς λόγο στο 85′ (τραβώντας την φανέλα του Βιρτς σε φάση που δεν υπήρχε κίνδυνος για την εστία του Σόμερ) και ο Τσβάιερ έδειξε την άσπρη βούλα, μετά από πάρέμβαση του VAR.

Ο Σομποσλάι εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο 88′, έκανε το 1-0 για την Λίβερπουλ και χάρισε στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη.

Το «κλειδί» του ματς:

Το μεγάλο λάθος του Μπαστόνι στα τελευταία λεπτά, με το πέναλτι που έκανε πάνω στον Βιρτς, έδωσε την δυνατότητα στους «κόκκινους» να πάρουν την μεγάλη νίκη.

Άλλαξε το ματς:

Οι αναγκαστικές αλλαγές των «νερατζούρι» στο πρώτο ημίχρονο (Τσαλχάνογλου, Ατσέρμπι) σίγουρα επηρέασαν το πλάνο που είχε ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας, Κρίστιαν Κίβου.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Μπαστόνι έκανε πέναλτι στο 85′ με τράβηγμα φανέλας, ένα λάθος που κόστισε πολύ ακριβά στην ομάδα του Μιλάνου.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Τσβάιερ.

VAR- ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο 86′ το VAR έστειλε τον Τσβάιερ να δει το τράβηγμα του Μπαστόνι στον Βιρτς και ο Γερμανός ρέφερι καταλόγισε πέναλτι. Η Λίβερπουλ πέτυχε γκολ στο 32΄με κεφαλιά του Κονατέ, αλλά η φάση εξετάστηκε στο VAR και ο διαιτητής, Φέλιξ Τσβάιερ είδε ξανά την φάση, ακυρώνοντας τελικά το γκολ για χέρι του Εκιτικέ.

Σκόρερ: Σομποσλάι 88

Ίντερ: Σόμερ, Ακάνζι, Ατσέρμπι (31’ Μπίσεκ), Μπαστόνι, Ενρίκε, Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου (11’ Ζιελίνσκι), Μκιταριάν, Ντιμάρκο, Τουράμ, Λαουτάρο.

Λίβερπουλ: Άλισον, Γκόμεζ (68′ Μπράντλεϊ), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Σομποσλάι, Χράβενμπεργκ, ΜακΆλιστερ, Τζόουνς, Εκιτικέ, Ίσακ (68′ Βιρτς).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων:

Η Ίντερ θα φιλοξενήσει στις 20 Ιανουαρίου την Άρσεναλ, ενώ η Λίβερπουλ θα κοντραριστεί εκτός έδρας με την Μαρσέιγ στις 21 Γενάρη.