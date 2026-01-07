Ο Άρνε Σλοτ παραδέχτηκε ενόψει του ντέρμπι με την Άρσεναλ ότι τον πλήττει να ακούει τους οπαδούς να χαρακτηρίζουν βαρετό το παιχνίδι της Λίβερπουλ, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν διαφωνεί πλήρως με αυτή την άποψη.

Η Λίβερπουλ είχε επικρατήσει της Γουλβς (2-1) δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, όμως ακολούθησαν δύο ισοπαλίες με Λιντς (0-0 εντός) και Φούλαμ (2-2 εκτός), που δεν της επέτρεψαν να ξεφύγει στη μάχη της τέταρτης θέσης. Τώρα οι «Ρεντς» έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση: το ντέρμπι με την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς την Πέμπτη (8/1, 22:00, Novasports Premier League) για την 21η αγωνιστική της Premier League.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Σλοτ τόνισε:

«Το βρίσκω σκληρό να ακούω αυτά τα λόγια, αλλά δεν διαφωνώ απολύτως. Θα χρησιμοποιούσα άλλες λέξεις, λαμβάνοντας συγκεκριμένα πράγματα υπόψη. Θέλω να κατακτώ όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια, αλλά είμαι επίσης γνωστός για το γεγονός ότι οι ομάδες μου προσπαθούν πάντα να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και μπορώ να πω ότι το κάνουμε».

Σχετικά με την παραγωγή ευκαιριών, πρόσθεσε:



«Δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν είμαστε η μοναδική ομάδα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ο αριθμός των ευκαιριών μας δεν διαφέρει τόσο πολύ σε σχέση με άλλες ομάδες που τα πάνε καλά στο πρωτάθλημα. Θα ήθελα να παίρνουμε πολλές νίκες και να παίζουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, κάτι που έχουμε κάνει φέτος. Πρέπει να βρούμε λύσεις απέναντι σε ομάδες που δεν παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, κάτι που ακόμη δουλεύουμε καθημερινά».

📺 “I find that really hard to hear, but it’s not that I completely disagree.” Arne Slot responded to the claim that Liverpool are ‘dull and boring’. pic.twitter.com/1t8iboqRFv — This Is Anfield (@thisisanfield) January 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Λίβερπουλ παραμένει αήττητη στα εννέα τελευταία παιχνίδια της, αλλά βρίσκεται 14 πόντους πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Το μεγάλο ερωτηματικό ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ αφορά τον Ούγκο Εκιτικε, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη.