Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκληρώνεται το 2025 για τον Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος τραυματίστηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τότεναμ και τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο 26χρονος Σουηδός επιθετικός αποχώρησε τραυματίας από το ματς του Σαββάτου (20/12), στο οποίο οι «Reds» επικράτησαν με 2-1. Λίγα λεπτά μετά το γκολ της προσωρινής ισοφάρισης σε 1-1, δέχθηκε μαρκάρισμα από τον Φαν ντε Βεν και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ζητώντας αναγκαστική αλλαγή.

Το πλήγμα είναι διπλό για τη Λίβερπουλ, καθώς ο Ίσακ αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, με τη διοίκηση να έχει δαπανήσει περίπου 145 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο διεθνής φορ υπέστη κάταγμα στο αριστερό του πόδι. Αν και το ακριβές διάστημα της αποθεραπείας του δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία αρκετών μηνών.