Σαν «βόμβα» έσκασε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 33χρονος επιθετικός ετοιμάζεται να κλείσει έναν σπουδαίο κύκλο εννέα ετών στο «Άνφιλντ», έχοντας καταγράψει 435 συμμετοχές και 255 γκολ με τη φανέλα των «ρεντς».

Στο διάστημα αυτό, πανηγύρισε σπουδαίους τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο Premier League, ένα UEFA Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, το UEFA Super Cup, το FA Cup, δύο League Cup, καθώς και ένα Community Shield.

Την ίδια στιγμή, το τοπίο γύρω από το επόμενο βήμα της καριέρας του παραμένει θολό. Ο εκπρόσωπός του, Ράμι Αμπάς, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω των social media, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία οριστική εξέλιξη.

«Δεν γνωρίζουμε πού θα αγωνίζεται ο Μοχάμεντ την επόμενη σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν γνωρίζει επίσης. Να προσέχετε όσους αναζητούν προσοχή με clickbait τίτλους», έγραψε χαρακτηριστικά στο X, βάζοντας φρένο στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες.

We do not know where Mohamed will play next season. This also means that no one else knows. Beware of the click-whoring attention seekers. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 24, 2026

Πότε είναι η τελευταία φορά που θα φορέσει την φανέλα της Λίβερπουλ ο Σαλάχ

Το τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της ομάδας αναμένεται να διεξαχθεί στις 24 Μαΐου απέναντι στη Μπρέντφορντ, για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, σε μια αναμέτρηση που προβλέπεται συγκινησιακά φορτισμένη και ιστορική για τον σύλλογο.