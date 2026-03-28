Ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ενώπιον μιας ουσιαστικής πολιτικής πρόκλησης. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη εσωτερική διαδικασία, αλλά για μια κρίσιμη ευκαιρία. Η υπαρκτή κοινωνική ανάγκη και απαίτηση για αλλαγή, να μετασχηματιστεί σε μια συνεκτική και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Ενα συνέδριο που αναμένεται να ολοκληρώσει και να επισφραγίσει μια μακρά και πανελλαδική διαδρομή. Εκατοντάδες συναντήσεις και συνεδριάσεις οργάνων και οργανώσεων βάσης, περιφερειακά συνέδρια και μια μεγάλη ανοικτή φυσική και διαδικτυακή διαβούλευση πολλών μηνών. Πολύτιμη γνώση, απόψεις και παρατηρήσεις συμβάλλουν στο πλέγμα των προγραμματικών, οργανωτικών και καταστατικών τομών και ρυθμίσεων που θα εκσυγχρονίσουν το Κίνημά μας και θα ενισχύσουν τις προγραμματικές θέσεις και τη λειτουργία του ενόψει της μεγάλης πρόκλησης των εθνικών εκλογών.

Η κυβερνητική πορεία της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται πλέον στις συνειδήσεις των Ελλήνων ως περίοδος επιδείνωσης της ποιότητας ζωής και της προοπτικής, εθνικής και ατομικής. Με τις κοινωνικές ανισότητες να διευρύνονται, τα μεσαία στρώματα να δοκιμάζονται και την ανασφάλεια για το μέλλον να εντείνεται. Η καθημερινή εμπειρία των πολιτών απέχει ολοένα και περισσότερο από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί.

Σε αυτή τη συγκυρία, το ΠΑΣΟΚ καλείται να αναδειχθεί ως ο βασικός φορέας μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης εξουσίας, με σαφή προσανατολισμό και πειστικό περιεχόμενο. Η μαζική συμμετοχή 175.000 πολιτών στις προσυνεδριακές διαδικασίες και η εκλογή συνέδρων αποτελούν ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής κινητοποίησης και εμπιστοσύνης που υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια.

Το συνέδριο έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να δώσει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες απαντήσεις. Από την ενίσχυση του εισοδήματος και τη στήριξη της εργασίας έως την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και τη θωράκιση των θεσμών, από το Δημογραφικό και Στεγαστικό ως την εξωτερική και αμυντική πολιτική, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Παράλληλα, η διεύρυνση προς όμορους πολιτικούς χώρους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της πολιτικής επιρροής της παράταξης. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν εξαντλείται σε επίπεδο προσώπων, αλλά αφορά τη σύγκλιση ιδεών και κοινωνικών δυνάμεων που αναζητούν μια αξιόπιστη διέξοδο.

Καθοριστικής σημασίας παραμένει και η διασφάλιση της ενότητας. Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων, η σύνθεση απόψεων και η κοινή πορεία αποτελούν προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αξιοπιστίας. Η κοινωνία αναμένει σαφήνεια, σταθερότητα και προοπτική. Συλλογικό πνεύμα κι όχι ατομικές στρατηγικές.

Το συνέδριο, επομένως, συνιστά μια κομβική στιγμή. Εφόσον το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να εκφράσει με καθαρό λόγο, συγκεκριμένο σχέδιο και συντεταγμένη πορεία τη σύγχρονη προοδευτική πρόταση, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Οχι μόνο ως δύναμη αντιπολίτευσης, αλλά ως φορέας της αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα.

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είναι γραμματέας ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής