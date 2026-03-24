Η προσυνεδριακή περίοδος στο ΠΑΣΟΚ κορυφώνεται λίγες μέρες πριν από τις αφίξεις στο Τάε Κβο Ντο, με τις αλλαγές στο καταστατικό να μπαίνουν σε πρώτο πλάνο – με τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού οι προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη έγιναν γνωστές και αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, όπου συμμετέχουν και όλοι οι πρώην υποψήφιοι αρχηγοί. Οι αλλαγές που προκρίνονται από την προεδρική πλευρά είναι μικρότερες και μεγαλύτερες – η προαναγγελία της ενοποίησης του κόμματος, για παράδειγμα, στέλνει μήνυμα πως το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά στις επόμενες εκλογές. Οι αποφάσεις που αναμένεται να συζητηθούν περισσότερο, ωστόσο, είναι αυτές που αφορούν την εσωτερική λειτουργία, καθώς διαμορφώνουν τα στοιχεία των επόμενων εσωκομματικών διαδικασιών.

Η πρώτη ανακοίνωση που έγινε είναι πως ο πολυκομματικός χαρακτήρας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής καταργείται και το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενιαίο χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις και τις πληροφορίες πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να δείξει πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα διεκδικήσει το μπόνους που αναλογικά φτάνει τις 50 έδρες για όποιον έρθει πρώτος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η συζήτηση αυτή στο παρελθόν είχε αποδειχτεί περίπλοκη, καθώς στην εξίσωση μπαίνει και η αποπληρωμή του χρέους του ΠΑΣΟΚ, που εξυπηρετείται κανονικά μέσω του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Κάτι τέτοιο αναμένεται να συνεχίσει να γίνεται, καθώς η προεδρική πρόταση είναι να τοποθετηθεί δέσμευση πως το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα αναλάβει το χρέος του ιστορικού κόμματος, το οποίο θα έχει πλέον δύο υπόχρεους.

Τα άλλα δύο κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό, η ΕΔΕΜ και το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου, δεν θα διαλυθούν, απλώς, όπως και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ, δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές – αντιθέτως, θα παραμείνουν οι τάσεις εντός του ενιαίου, πια, σχήματος, ώστε να μπορούν να εκφράζονται όλες οι πλευρές. «Αυτό θα το προτείνουμε στο συνέδριο, είναι δεδομένο. Θα είναι και τα υπόλοιπα κόμματα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αλλά σε μία ενιαία μορφή», είχε αναφέρει λίγο νωρίτερα (OPEN) ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιβεβαιώνοντας τις εξελίξεις.

Αλλαγές

Οι αποφάσεις, ωστόσο, που τις τελευταίες ώρες συζητιούνται περισσότερο δεν είναι η ενοποίηση, αλλά αυτές που αφορούν τα όργανα και τις επικείμενες αλλαγές στη διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας: ο αριθμός της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να μειωθεί από 300 σε 271, ενώ θεσπίζονται περιφερειακά συμβούλια 175 στελεχών, που επίσης θα προκύψουν από το συνέδριο, και μαζί θα απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Οσον αφορά τις εκλογές ανάδειξης νέας ηγεσίας, πλέον οι υποψηφιότητες δεν θα εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή, αλλά από συνέδριο, του οποίου το σώμα θα εκλέγεται από την αρχή – για να είναι έγκυρες, οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν υπογραφές από το 15% των συνέδρων. Επί της ουσίας, αυτό δίνει χρόνο στη διαδικασία αλλαγής ηγεσίας, καθώς απαιτείται και εκλογή συνέδρων πριν τις βασικές εκλογές, ενώ αναγκάζει τους ενδεχόμενους υποψηφίους να «τρέξουν» και σε εσωκομματικό επίπεδο.

Κάτι που μέχρι σήμερα δεν ισχύει, καθώς οι υπογραφές απαιτούνταν απλώς να είναι από μέλη του κόμματος ή συγκεκριμένο αριθμό μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Η συζήτηση για αυτή την κίνηση, που θεωρητικά έρχεται ως διασφάλιση μετά την περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασσελάκη, έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστεί και στην Πολιτική Γραμματεία, όπου συμμετέχουν και στελέχη που έχουν συμμετάσχει στην προηγούμενη εσωκομματική αναμέτρηση, όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και η Αννα Διαμαντοπούλου.