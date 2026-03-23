Η πρόσκληση του πράσινου προέδρου να πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ώστε να συμβάλει με την «παρουσία και συμμετοχή» του «καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», του έπεσε από τα χέρια του Σωκράτη Φάμελλου. Επίτηδες όμως. Ο συριζαίος επικεφαλής φέρεται να μη θέλει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο Τάε Κβον Ντο. Εύλογα, γιατί θα στείλει το μήνυμα πως το Κίνημα έχει το πάνω χέρι στις διεργασίες για τη συγκρότηση του απέναντι στη ΝΔ πόλου.

Φράξια

«Τόσο άντεξε ο Χαρίτσης ως πρόεδρος της Νεαρ την Νεαρ της φράξιας του ΚΚΕΕσωτερικού ανανεωτική αριστερά – Ακοα και ριζοσπάστες γωνία (“ομπρέλα”). Πόση φράξια και υπονόμευση να αντέξει ο άνθρωπος από το πρώτο φεγγάρι;». Ετσι ξεκινάει το μακροσκελές ποστ με το οποίο ο Νίκος Καρανίκας τρολάρει τα «συντρόφια» της Νέας Αριστεράς. Χωρίς να θέλω να αγχώσω τον απερχόμενο αρχηγό κι όσους συμφωνούν μαζί του, να επισημάνω ότι αν έχεις φτάσει στο σημείο να σε επικροτεί ο εν λόγω, κάτι κάνεις τελείως λάθος.

Αισιοδοξία

Η Θεανώ Φωτίου δηλώνει αισιόδοξη πως «ο πολυδιασπασμένος σήμερα αλλά υπαρκτός και ενίοτε ισχυρός αριστερός προοδευτικός χώρος αργά ή γρήγορα – ελπίζω γρήγορα – θα καταφέρει τελικά να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ελληνικού λαού» για μια συνεργασία του. Γιατί τόσος οπτιμισμός; «Επειδή η ανατροπή του καθεστώτος Μητσοτάκη είναι πλειοψηφικό κοινωνικό αίτημα, αλλά και εξαιτίας της δυστοπίας» της εποχής μας. Για κάποια που ανήκει σε ένα κόμμα το οποίο περιμένει να διασπαστεί, σκέφτεται υπερβολικά θετικά, πάντως.

Κρακεράκι

Δεν είχε φάει τίποτα όλη μέρα, τον έπιασε το στομάχι του. Σηκώνεται πάει έξω, τρώει δύο κράκερ. Μπαίνει, κρατούσε το κουτί, το έβαλε πίσω να μη φαίνεται κι επειδή στο χέρι του ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλε στο στόμα του. Αφού τα εξήγησε όλα αυτά ον κάμερα, παραδέχτηκε ότι «κακώς» το έφαγε αλλά, συμπλήρωσε, αντέδρασε γιατί θυμήθηκε πως κι άλλοι γαλάζιοι είχαν βιντεοσκοπηθεί στην Εξεταστική. Από την περιγραφή του καταλαβαίνει κανείς ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης τρέφεται από τις κόντρες, όχι με σνακ.