Αν κάποιος τρίβει τα χέρια του, για την ώρα τουλάχιστον, για τη σύγκρουση στο Ιράν είναι το Κρεμλίνο. Χωρίς την παραμικρή ανάμειξη στην πολεμική διένεξη, η Ρωσία βγαίνει πολλαπλά κερδισμένη. Δεν έχει ενοχλήσει κανέναν, δεν χάνει συμμάχους, η εισβολή στην Ουκρανία περνάει στο περιθώριο, οι οικονονικές κυρώσεις εναντίον της έχουν λασκάρει, πλοία με προϊόντα ή συμφερόντων της περνούν σχετικά εύκολα τα Στενά του Ορμούζ ενώ την ίδια στιγμή γεμίζει σταθερά τα δημόσια ταμεία της.

Γι’ αυτό και η Μόσχα έχει επιλέξει χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις της για τους βομβαρδισμούς. Καταδίκη μεν, «επικίνδυνη περιπέτεια», αλλά μέχρι εκεί. Ούτε κουβέντα για στρατιωτική ή διπλωματική στήριξη του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν είναι πλέον χρήσιμη ως εμπορικός ή διπλωματικός εταίρος. Ενώ η Μόσχα, για τα πυρηνικά του Ιράν, είναι απαραίτητη. Οικονομικά ο πόλεμος προσφέρει στο Κρεμλίνο μεγάλα κέρδη. Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με έγκυρους παρατητητές, έχουν σκαρφαλώσει πάνω από 80 δολ. το βαρέλι πριν από λίγες ημέρες, από 40 δολ. τον Δεκέμβριο του 2025. Και ανεβαίνουν συνέχεια. Οι συζητήσεις για μειώσεις δημόσιων δαπανών στη Μόσχα που είχαν αρχίσει – για την ώρα τουλάχιστον – σταμάτησαν! Για την ώρα, η Ρωσία βαζει στα ταμεία της 3,6 δισ. δολ. τον μήνα παραπάνω απ’ όσα μέχρι τώρα εισέπραττε. Περίπου 22 δισ. δολ. στους 6 μήνες, με βάση τον περασμένο Δεκέμβριο!

Ο κίνδυνος για τη Μόσχα είναι πως μια διατήρηση των τιμών πάνω από 100 δολ. θα οδηγήσει την Ευρώπη σε ύφεση και την Κίνα σε στασιμότητα. Τότε θα καμφθεί ουσιαστικά η ζήτηση και τα κέρδη για τη Ρωσία θα χαθούν λόγω παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων. Ενδιάμεσα βέβαια, όπως προβλέπει το Eurasia Group της Νέας Υόρκης, η Ρωσία θα μαζέψει όσα έσοδα μπορεί. Για την ώρα το Κρεμλίνο εισπράττει, αφού μάλιστα ελαχιστοποίησε τις εκπτώσεις προς ασιατικές αγορές, αφού οι ΗΠΑ του έγνεψαν πως αίρουν τις κυρώσεις σε εξαγωγές του ενέργειας προς την Ινδία. Που αδυνατεί, λόγω πολέμου, να εξασφαλίσει αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία. Το Κρεμλίνο έτσι βγαίνει κερδισμένο από παντού! Οπως γράφει το περιοδικό «Spectator», ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί, μιλώντας με τον Πούτιν, πως μέχρι να ανοίξουν τα Στενά οι κυρώσεις εναντίον της Μόσχας «μερικώς» θα αρθούν.

Τα σχέδια επίσης της Ευρώπης να καταργήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μπαίνουν για την ώρα στο ράφι. Μετά κυρίως το κλείσιμο του τερματικού σταθμού Ρας Λαφάν στο Κατάρ. Που προμηθεύει το 12% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης LNG. Υπήρχε πρόθεση στις Βρυξέλλες να υποχρεωθούν όλες οι χώρες της ΕΕ να μηδενίσουν, από το τέλος του χρόνου, τα συμβόλαιά τους με τη Ρωσία. Μάλλον ξεχνιούνται τα σχέδια αυτά. Οπως και η προοπτική μηδενικών εκπομπών CO2. Και η Ευρώπη θα βρεθεί τώρα τελείως στα χέρια της Ρωσίας. Πληρώνοντας κοντόφθαλμες πολιτικές επιλογές. Οσοι μιλούσαν με τόση σιγουριά για οριστική περιθωριοποίηση της Ρωσίας μάλλον δεν βλέπουν γεωπολιτικά μακριά.