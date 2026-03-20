Οι στρατηγικές επενδύσεις που μετατρέπουν την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε αναπτυξιακό πόλο βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που συνδιοργανώνουν η Alter Ego Media μέσω της City Hub Events και η Tsomokos Communications. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην περιοχή του Εβρου, όπου οι επενδύσεις στην ενέργεια και την άμυνα αναδεικνύουν τη δυναμική της περιφέρειας.

Την ενσωμάτωση της περιοχής στον διάδρομο που συνδέει τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος (Baltic – Black – Aegean, BBA) στάθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και έθεσε ως κεντρικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μεταξύ δύο ζωνών αστάθειας» και καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ενεργειακές ροές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Μάλιστα, ο υπουργός επεσήμανε ότι ο διάδρομος ΒΒΑ θα πρέπει να ενταχθεί στον ευρύτερο γεωοικονομικό σχεδιασμό της περιοχής, μεταξύ άλλων και με τον διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Οπως υπογράμμισε, η Αλεξανδρούπολη έχει αναδειχθεί σε «κομβικό σημείο συνδεσιμότητας» με άξονα που φτάνει έως την Οδησσό μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, και πρόσθεσε ότι πραγματοποιούνται έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030 με χρήση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Μεταξύ αυτών, και έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Βόρειας Ελλάδας, με την οποία ενισχύεται ο άξονας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας.

Οι προτεραιότητες

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα παραμένει η ωρίμαση και υλοποίηση δεκάδων έργων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών της περιοχής. Αναφέρθηκε ειδικά στην επέκταση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και τη διασύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, ενώ είπε ότι βρίσκεται «στα σκαριά» σχεδιασμός ώστε το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης να λειτουργήσουν ως ενιαίος κόμβος.

Τη γεωπολιτική αξία του Κάθετου Αξονα εξήρε εξάλλου ο πρώην βοηθός υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους ενεργειακούς πόρους (2022-2025) και πρώην πρεσβευτής στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος έκανε λόγο για ζωηρό ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες ενέργειας για τη χρήση του αγωγού. Ομως, τόνισε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συνεχίσουν τη δουλειά, ειδικά στο κομμάτι της τιμολόγησης, ώστε «να βρούμε μια φόρμουλα για να κάνουμε τον άξονα εμπορικά ανταγωνιστικό». Τόνισε, δε, ότι ο Κάθετος Αξονας δεν αφορά μόνο το φυσικό αέριο, αλλά σχετίζεται με την ευρύτερη συνδεσιμότητα και την πράσινη ενέργεια.

Οι συνεργασίες

Στην ίδια συζήτηση ο αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της Gastrade Κωνσταντίνος Σιφναίος τόνισε πως «ο Κάθετος Αξονας είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να κόψουμε τις ροές από τη Ρωσία». Ο ίδιος χαρακτήρισε αναγκαία τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ώστε να επιτευχθούν εμπορικές πρωτοβουλίες. «Πρέπει να ενισχύσουμε το έργο, ώστε να δίνει μακροπρόθεσμα οφέλη», συμπλήρωσε και μίλησε για τη σημασία μιας πιθανής ένταξης της Σερβίας στο έργο.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Πρόσθεσε ότι η βιομηχανία χρειάζεται κυρίως υποδομές, καθώς «δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς σιδηρόδρομο και δίκτυο», ενώ σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή αφορούν κυρίως τα ενεργειακά. «Δεν έχουν σχέση με τη μεταποίηση ή την παραγωγή», σημείωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «χωρίς υποδομές δεν γίνονται άμεσες επενδύσεις».