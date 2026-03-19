Το 1971, όταν ο Φρανσουά Μιτεράν εξελέγη πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δεν ήταν καν μέλος του κόμματος.

Αποφάσισε λοιπόν να κάνει έναν «γύρο της Γαλλίας» για να εξοικειωθεί με το κόμμα που μόλις είχε αναλάβει.

Σε κάθε πόλη όπου σταματούσε ήταν υποχρεωμένος να υποστεί τις ακατάσχετες μακροσκελείς ομιλίες των τοπικών στελεχών.

Ο Μιτεράν άκουγε στωικά χωρίς να τους διακόπτει. Και μόνο όταν η αρλούμπα πήγαινε να μπατάρει, διέκοπτε διακριτικά τον ομιλητή με μια προειδοποίηση:

– Προσοχή, σύντροφε. Να μη βυθιστούμε και στη γελοιότητα!

Είναι ίσως μία από τις πιο σοφές συμβουλές που έχω ακούσει στην πολιτική. Οπου συνήθως τα όρια του γελοίου από το σοβαρό διακρίνονται με δυσκολία.

Καλωσόρισα λοιπόν με ανακούφιση την προτροπή του Χριστοδουλάκη στους άλλους πασόκους. «Ψυχραιμία, παιδιά».

Και όντως χρειαζόταν μια τέτοια συμβουλή. Διότι, με τη φόρα που έχουν πάρει, σε λίγο θα μοιράζουν και υπουργεία.

Η φόρα όμως δεν είναι κακό πράγμα. Τονώνει το ηθικό. Και επίσης δίνει κίνητρο για τις εκλογές.

Ιδίως τώρα που ο διορατικός Κουτσούμπας αποκάλυψε ότι οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα κάποια στιγμή μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου. Λογικό. Πριν δεν προλαβαίνουν και ούτε μπορούν να γίνουν αργότερα.

Μετά, ανακοίνωσε ο οιωνοσκόπος Κουτσούμπας, θα φύγει ο Μητσοτάκης που θα τις κερδίσει. «Εχει δρομολογηθεί!».

Και γιατί θα φύγει ο Μητσοτάκης που θα κερδίσει τις εκλογές; Αυτό δεν το αποκάλυψε ο γραμματέας, ίσως για να κρατήσουμε κι ένα σασπένς.

Μια υπόθεση είναι ότι ο Μητσοτάκης, ακόμη κι αν κερδίσει, αποκλείεται να πάρει το 99,93% που πήρε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα.

Λογικό και αυτό. Κανείς σοβαρός κομμουνιστής ηγέτης δεν θα δεχόταν να κερδίσει με χαμηλότερο ποσοστό.

Που διασφαλίζει επίσης ότι δεν θα υπάρχει άλλος, ενώ στο ΠΑΣΟΚ που δεν έχουν τέτοιες προβλέψεις ακόμη τσακώνονται για τη δεύτερη θέση.

Αλλά για τον Μητσοτάκη δεν είμαι πολύ βέβαιος τι θα κάνει. Ούτε ο Κουτσούμπας παρεμπιπτόντως.

Μπορεί να τα βροντήξει και να παρατήσει την κυβέρνηση στα κρύα του λουτρού. Μπορεί να μην αντέξει το σφυροκόπημα του Ανδρουλάκη για το «κράτος δικαίου». Μπορεί να κατέβει υποψήφιος στη Γιουροβίζιον.

Ποτέ δεν ξέρεις. Και γι΄ αυτό ο Χριστοδουλάκης έχει δίκιο. «Ψυχραιμία, παιδιά». Τα υπουργεία θα τα μοιράσουμε μετά τις εκλογές κι αφού πρώτα φύγει ο Μητσοτάκης.

Εως τότε, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό.

Και κυρίως να μη βυθιστούμε πολύ στη γελοιότητα.