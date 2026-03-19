Η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση του αιτήματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ομως οι μέρες περνούν, έρχονται εθνικές επέτειοι, νομοσχέδια, διακοπές του Πάσχα – προλαβαίνουν; Σήμερα συνεδριάζει και η Διάσκεψη των Προέδρων για το θέμα (η επίσημη πρώτη του Πάρι Κουκουλόπουλου), μπορεί να έχουμε νεότερα. Το νωρίτερο που μπορεί να γίνει είναι στις 26 του μήνα, καθώς στις 27 είναι η έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (και κανένας εγκέφαλος δεν είναι, φαντάζομαι, τόσο παρανοϊκός), ενώ η Βουλή κλείνει στις 3 Απριλίου. Αρα πιο πιθανή η μεθεπόμενη εβδομάδα.

Υπομονή

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αποχαιρετώντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ζήτησε λίγη υπομονή για τα επόμενά του σχέδια –αποφεύγοντας να απαντήσει αν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη στην πολιτική και αν θα ξαναγυρίσει στη Βουλή. «Αυτές τις ημέρες έχουν γραφτεί τα πάντα. Απ’ ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την Κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ», σχολίασε. Πάντως η μεταγραφή του, λένε όσοι τον ξέρουν, είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες. Αντίθετα, ποντάρουν πως η πολιτική του παρουσία δεν τελειώνει με τη σημερινή του ομιλία στην Ολομέλεια.

Έχουν νεύρα

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σε κάθε περίπτωση, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος – όταν τελειώσει, θα έχουν δημιουργηθεί νέα στρατόπεδα. Βασικό παράδειγμα είναι το οριστικό διαζύγιο μεταξύ Μανώλη Χριστοδουλάκη και Χάρη Δούκα, όπως φάνηκε από τις αναρτήσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες. Αναρτήσεις που, ωστόσο, έφεραν κι άλλες διαφοροποιήσεις: «Να σοβαρευτούν κάποιοι και να καταλάβουν ότι δεν έχουμε φοιτητικό συνδικαλισμό. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά θα πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρξει σοβαρότητα», ανέφερε ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας (Action24). Απευθυνόταν στο σύνολο των ηγετικών στελεχών, όμως είχε αποδέκτη και τον Δούκα, τον οποίο είχε στηρίξει το 2024.

Θα έρθει

Ξέρουμε πια πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά δεν μοιάζουν διατεθειμένοι να συμμετέχουν συντεταγμένα στα τραπέζια διαλόγου του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – για πολλούς λόγους, αλλά γιατί κυρίως δεν θέλουν να θεωρούνται «διεύρυνση» στην αυτόνομη πορεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποιος όμως θα πάει; Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος εκτός του ότι έπλεξε το εγκώμιο του Νίκου Ανδρουλάκη («είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός»), την Κυριακή θα συμμετέχει σε κοινή εκδήλωση με τον Κώστα Τσουκαλά στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Funds – Κόκκινα δάνεια και στεγαστική κρίση». Παρόμοια εκδήλωση, το προηγούμενο διάστημα, είχε γίνει και στην Αθήνα.

Απορία

Στις πόσες μέρες χωρίς ταξί θα ξεχάσουμε ότι λείπουν;