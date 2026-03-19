Αγριεύουν πολύ τα πράγματα σε σχέση με τις υποκλοπές, μετά την ιστορικής σημασίας απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Νέες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν χθες, στα πέριξ της γνωστής πλατείας (Κολωνακίου) καφέ, αναφέρουν ότι δύο τουλάχιστον θύματα των παρακολουθήσεων με το Predator έχουν αναθέσει σε γνωστό δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, που ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο, την κατάθεση αγωγών κατά της συμμορίας των παρακρατικών που χειρίζονταν το Predator. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το ύψος των αγωγών φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ η καθεμία και στρέφεται κατά των εταιρειών Intellexa και Krikel και των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Θεωρείται δεδομένο ότι το παράδειγμα των δύο θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού θα ακολουθήσουν και άλλα άτομα που βρέθηκαν υπό παρακολούθηση.

Με δυο λόγια, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ανοίγει έναν νέο μεγάλο κύκλο για τη Δικαιοσύνη, που είναι άγνωστο πού θα καταλήξει…

Το παιχνίδι του Μαξίμου

Παρακολουθώ ενεός (άγαλμα, που λέμε, ή «παγωτό», όπως χαρακτηριστικά ονομάζουν τη στάση οι πιτσιρικάδες) το καινούργιο σημείο τριβής που εντόπισε ο κυβερνητικός μηχανισμός προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στο ΠΑΣΟΚ, μετά τα απανωτά χαστούκια της συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές αλλά και της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, για την οποία δεν άνοιξε μύτη. Ποιο είναι το καινούργιο εύρημα; Η διαμόρφωση κοινού μπλοκ Χάρη Δούκα – Μανώλη Χριστοδουλάκη κατά της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία!!!

Τι λέτε, ωρέ παλικάρια; Τέθηκε ποτέ από κανέναν θέμα μετεκλογικής συνεργασίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝουΔου; Δήλωσε, ας πούμε, ποτέ ο Ανδρουλάκης ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρόθεσή μας μετά τις εκλογές είναι να σχηματίσουμε από κοινού με τον Κυριάκο Α’ κυβέρνηση; Ή, διαζευκτικά, εμείς δεν θα μετάσχουμε σε κυβέρνηση με τη ΝουΔου, αλλά θα στηρίξουμε κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Κυριάκο Α’;

Πο-τέ! Του ανθρώπου τού έχει «μαλλιάσει» η γλώσσα να διακηρύσσει (το είπε ακόμη και χθες) ότι εμείς πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη ΝουΔου. Αρα, για ποιο πράγμα σηκώθηκε πάλι σκόνη; Ποιος τα κατασκευάζει αυτά και ποιος τα συντηρεί στη συνέχεια; Κυρίως, όμως, γιατί παίζουν με τόση ευκολία το παιχνίδι του Μεγάρου Μαξίμου, που καίγεται να διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ στη δίνη της εσωστρέφειας;

Μωροφιλοδοξίες στο ΠΑΣΟΚ

Επίσης, αυτοί που δημιουργούν αυτόν τον τεχνητό θόρυβο, περί δήθεν συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝουΔου και της ανάγκης να δεσμευτεί το συνέδριο ότι δεν θα υπάρξει ποτέ αυτή η συνεργασία, ρώτησαν ποτέ τον Μητσοτάκη αν θέλει ή αν θα επιδιώξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ; Οχι, δεν τον ρώτησαν. Αλλά και να ρωτούσαν, ο Κυριάκος Α’ δεν είναι κανένα κορόιδο να (τους) απαντήσει. Διότι αν (τους) απαντούσε, αυτομάτως θα έστελνε το μήνυμα στο εκλογικό σώμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας της ΝουΔου στις προσεχείς εκλογές. Οτι, ακούστε, παιδιά, όσα λέμε τόσο καιρό, κι εμείς και ο φιλοκυβερνητικός Τύπος, και οι δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούν οι άνθρωποί μας, δεν ισχύουν, είναι παραμύθια. Δεν θα πετύχουμε την αυτοδυναμία όσο και να προσπαθήσουμε, και το μόνο που μας «καίει» τώρα είναι το πώς θα συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσουμε να κυβερνάμε.

Αφού, λοιπόν, δεν στριμώχνουν τον Κυριάκο Α‘, γιατί το κάνουν στο δικό τους κόμμα και δίνουν έτσι την εικόνα ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο στρατόπεδα; Ενα που θέλει να συγκυβερνήσει με τη ΝουΔου και ένα που δεν θέλει;

Απάντηση εύκολη: διότι ο στόχος τους δεν είναι η διατήρηση της… παρθενίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά το πώς θα ξεφορτωθούν τον Ανδρουλάκη για να μπορέσουν επιτέλους να ικανοποιήσουν τις μωροφιλοδοξίες τους. Τόσο απλά…

Θέατρο στο κανάλι της Βουλής

Σήμερα το μεσημέρι, μην κάνετε τίποτε. Πάρτε ποπκόρν, μπίρες και καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ. Εχει… θέατρο στο κανάλι της Βουλής! Θα μεταδοθεί το (σπαρακτικό)… μονόπρακτο με τίτλο «Με λένε Οδυσσέα και με διέγραψε άδικα ο Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ». Εγνωσμένης αξίας ο «ηθοποιός», σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα διεκτραγωδήσει την κατάσταση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο… διαλύεται εξαιτίας του προέδρου Ανδρουλάκη, θα αυτοαποθεώσει τον εαυτό του για τους… αγώνες που έδωσε (και που τον κατέστησαν είδωλο του Αδωνη) και αφού δακρύσει από… συγκίνηση (πολύ μεγάλος «ηθοποιός», μιλάμε, ταλέντο) που είναι πλέον ξένο σώμα στην παράταξη, θα αποχαιρετήσει τη Βουλή.

Με το ζόρι κρατιέμαι να μη σημειώσω ότι και για το ΠΑΣΟΚ και για τη Βουλή ισχύει το «έχασε η Βενετιά βελόνι», αλλά δεν θα το κάνω. Θα τον ακούσω πρώτα. Κι αύριο μέρα είναι…

Στην αγκαλιά του Κυριάκου Α΄

Στο μεταξύ, βρέθηκε χθες στη Βουλή για την ψηφοφορία για την ανάδειξη του ευπρεπούς Πάρη Κουκουλόπουλου ως αντιπροέδρου της Βουλής και έπεσε πάνω στους δημοσιογράφους, οι οποίοι φυσικά τον ρώτησαν αν αποχωρεί οριστικά από την πολιτική (η Βενετιά και το βελόνι, που λέμε παραπάνω). Και τι απάντησε το παλικάρι; Αυτό που ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι εκείνος κρυφό καμάρι. Οτι φυσικά και δεν αποχωρεί, καθώς υπάρχουν ανοιχτές αγκαλιές που τον περιμένουν – χρόνια τον περίμεναν –, αυτές του Κυριάκου Α’, του Αδωνη και των υπολοίπων. Ρωτήθηκε λοιπόν και απάντησε ως εξής: «Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ (αν αποχωρήσει οριστικά – προφανώς ο Κυριάκος δεν τον έχει πάρει ακόμη τηλέφωνο, γιατί είχε κάτι δουλειές, μωρέ, λόγω του πολέμου, ο άνθρωπος). Δεν μπορώ να σας πω τώρα». Και προέτρεψε τους συναδέλφους να κάνουν… «υπομονή»!!

Οι συνάδελφοί μου προφανέστατα δεν καίγονται για το πόσο γρήγορα θα πέσει στην αγκαλιά του Κυριάκου Α’, άρα να τους ζητάς να κάνουν «υπομονή» είναι λίγο επικίνδυνο – να γυρίσει κανείς να σου απαντήσει «κι είχαμε μια σκασίλα τι θα κάνεις, δεν φαντάζεσαι»! Ε μα πια…

Το μετέωρο βήμα του πρώην

Ολο δεν θέλει να έχει σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και όλο προς τον ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας για να μαζέψει κόσμο. Η επιχείρηση προσέλκυσης οπαδών από την Κεντροαριστερά δεν πάει καλά (απόψε πραγματοποιεί μία ακόμη προσπάθεια, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη), οπότε στρέφεται προς τα εκεί που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση. Στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ξηλώνει, σαν τον πόντο που φεύγει σε γυναικείο καλσόν! Το τελευταίο που έγινε και, όσο να πεις, έχει προκαλέσει μια κάποια (αλγεινή) εντύπωση στους συντρόφους της Κουμουνδούρου είναι ότι αποχώρησε από το ευαγές ίδρυμα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος φέρεται να έχει από καιρό επαφή με τον εξ εφέδρων πρόεδρο Αλέξη. Και λίγο πριν από αυτόν αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Στέλιος Αποστόλου, στενός συνεργάτης του μπαρμπ’-Αλέκου Φλαμπουράρη.

Εγώ νομίζω ότι είναι ντροπή αυτό που κάνει ο αρχηγός. Αν έχεις σκοπό, ρε φίλε, να κάνεις το βήμα, κάν’ το και μην τους τυραννάς άλλο τους ανθρώπους, κρίμα είναι…