Να πω την αλήθεια, ποτέ δεν κατάλαβα τη φασαρία με τη «διεύρυνση» των κομμάτων. Στο παραβάν μόνοι μπαίνουμε και κανείς δεν μας ρωτάει ούτε τι θα ψηφίσουμε, ούτε τι είχαμε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές.

Τι νόημα έχουν λοιπόν οι «επιτροπές διεύρυνσης», οι «υπεύθυνοι επιτροπών διεύρυνσης», οι «συνεδριάσεις επιτροπών διεύρυνσης» και άλλα περιττά;

Τι νόημα έχουν και οι καβγάδες για το ποιος ήλθε κι από πού ήλθε; Ο καθένας στις εκλογές μπορεί να ψηφίσει ό,τι γουστάρει. Τα υπόλοιπα να τα διηγηθεί στην παρέα του.

Πήγαν εκατόν εβδομήντα κάτι χιλιάδες και ψήφισαν για το ΠΑΣΟΚ, μια χαρά. Δεν τους ρώτησε κανείς, ούτε ζήτησαν την άδεια κανενός.

Τι νόημα έχει να μας δηλώσουν τι ψηφίζουν ο Πελεγρίνης ή η Ράνια Θρασκιά ή ο Πάνος Κιάμος; Ασε που κι ο Κορακάκης ήταν τελικά ΚΚΕ.

Μακάρι λοιπόν να τελειώσει κάπου εδώ αυτό το καλαμπούρι και να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Δεν γίνεται να απειλείται ο πλανήτης με ενεργειακό χάος κι εμείς να μετράμε πόσους συνέδρους έβγαλε ο Δούκας στον Αγιο Νικόλαο Πευκακίων.

Σε σημείο να λες «δόξα τω Θεώ που η διεθνής κρίση βρίσκεται σε άλλα χέρια». Το σκέφτεστε να την είχαν αναλάβει τίποτα σύντροφοι από τις τοπικές; Ούτε βενζίνη για τους αναπτήρες δεν θα μπορούσαμε να βρούμε!

Να μη μείνουμε όμως μόνο στις γκρίνιες. Είπα για την κρίση και καιρό είχα να αισθανθώ υπερήφανος για τη στάση της Ευρώπης. Ισως από τότε με την Ουκρανία.

Αλλά τώρα που έριξε άκυρο στον Τραμπ το χάρηκα.

Δεν θα πω ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Δεν είναι άλλωστε αυτό το θέμα. Αλλά όταν τρώει μια στριφογυριστή ο φαιδρός το γλεντάμε. Ετσι, για να του κόβεται η μαγκιά.

Μου έκανε εντύπωση λοιπόν που όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες τού γύρισαν την πλάτη.

Οπως χάρηκα και τον Γερμανούχτεν υπουργό Αμυνας που διεμήνυσε του Αμερικανού με την πορτοκαλί μπούκλα «δεν τον ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο κι ούτε είναι δικός μας!».

Με άλλα λόγια, δικός σου είναι, μόνος σου τον αποφάσισες, κανόνισε μόνος τη συνέχεια. Δεν έχουμε εμείς τον Πούτιν στα σύνορά μας για να τρέχουμε στο Ορμούζ.

Διότι οι Γερμανοί είναι σοβαροί άνθρωποι. Εδώ και δεκαετίες έχουν διδάξει πως «όταν εκλέγεις κλόουν, να περιμένεις τσίρκο».

Και τους επιβεβαιώνει η Ιστορία.

Αν θυμάμαι καλά την τελευταία φορά που μας το είχαν θυμίσει ήταν το 2015 με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πόσο δίκιο είχαν!