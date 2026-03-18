«Δεν πιστεύω να βγει κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πει, αντίστοιχα, ότι πάμε να κερδίσουμε και εμείς με μία ψήφο τον κ. Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα και ρεαλισμό σε αυτά τα θέματα. Γιατί όσο μη ρεαλιστικό είναι για το ΠΑΣΟΚ, άλλο τόσο είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει με μία ψήφο – και λίγο παραπάνω». Τάδε έφη Κώστας Ζαχαριάδης. Το παραθέτω ως καλό δείγμα τρολαρίσματος του πράσινου αφηγήματος. Και μόνο η σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, μειώνει το Κίνημα.

Διεύρυνση

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, ο Κώστας Σκανδαλίδης πήρε τα εύσημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή συνεδρίασή της. Η διαδρομή του, όπως είπε ο αρχηγός του, «είναι σφραγίδα ότι αυτή η διαδικασία της αμφίπλευρης πολιτικής διεύρυνσης θα έχει θετικό αποτύπωμα στον αγώνα μας στις εθνικές εκλογές». Αν ήμουν κακός, θα υπέθετα ότι ο έπαινος είναι κάτι σαν προληπτικό damage control σε περίπτωση που το εγχείρημα δεν αποφέρει τα προσδοκώμενα εκλογικά οφέλη.

Αποχριστιανοποίηση

Το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, «με αφορμή την πρόσφατη, “ξαναζεσταμένη” συζήτηση περί αποχριστιανοποίησης του ελληνικού κράτους, με αφαίρεση των χριστιανικών συμβόλων από δημόσιους χώρους και τη σημαία μας», έβγαλε μια ανακοίνωση προκειμένου να μας ενημερώσει για τις θέσεις του. Σύμφωνα μ΄ αυτή, η Νίκη θα αγωνιστεί για να υπερασπιστεί την ελληνορθόδοξη παράδοση κι ο λαός «δεν θα επιτρέψει να γίνει η Ελλάδα μια Αθεη χώρα, χωρίς ψυχή, χωρίς αξίες, έρημος του μηδενισμού». Μακάριοι οι πτωχοί τη αντιλήψει. Δεν αντιλαμβάνονται τα πραγματικά προβλήματα της χώρας.

Φιλοσοφία

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το πλαφόν στα καύσιμα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επέπληξε την αντιπολίτευση που δεν αναγνωρίζει «κοινωνικά αντανακλαστικά» στην κυβέρνηση, παρότι λαμβάνει μέτρα «αντίθετα στη φιλοσοφία της» για χάρη της κοινωνικής συνοχής. Φιλική συμβουλή στον υπουργό: όταν δεν θα βρίσκουν οι πολίτες σε κανένα βενζινάδικο απλό πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, να σταματήσει τις αναλύσεις για τη φυσιογνωμία της ΝΔ – γιατί θα την πάθει σαν τον Κατρούγκαλο, φέρνοντας το «Θεοδωρικάκος effect» στα γαλάζια νούμερα.