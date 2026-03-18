Ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πλήρωση της θέσης του αντιπροέδρου της Βουλής που έμεινε κενή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου – η Χαριλάου Τρικούπη έμεινε σε ονόματα που θυμίζουν τα ομηρικά έπη, κι ας είναι ένας εξ αυτών που μιλούσε για την «κολλημένη βελόνα» πριν από τα Χριστούγεννα. Οπως σημείωναν χθες από το ΠΑΣΟΚ, ο Κουκουλόπουλος είναι «στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια».

Ονόματα τζιζ

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα στην Κουμουνδούρου αναμένεται να διαμορφώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα συζητήσει η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Δεν θα είναι ούτε εύκολη συνεδρίαση ούτε ανέφελη, όπως φαίνεται, γιατί η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει και στριμώχνει όσο ο χρόνος περνάει και η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έρχεται πιο κοντά. Μάλλον θα προκαλέσει έκπληξη, δε, αν εντός της ΠΓ το όνομα Τσίπρας δεν αναφερθεί από τα στελέχη που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη – ή και από τον ίδιο.

Ως όλον

Το γεγονός πως ο Τσίπρας δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ ως όλον είναι το πρόβλημα – αν ο πρώην πρωθυπουργός εμφανιζόταν αύριο και έλεγε «ναι» στη συμμετοχή όλου του κόμματος σε ένα διευρυμένο σχήμα υπό την ηγεσία του, χωρίς κόκκινες γραμμές και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο νέο εγχείρημα, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα, το κόμμα θα προσχωρούσε συντεταγμένα. Τώρα όσοι προκρίνουν την αυτόνομη κάθοδο έχουν επιχείρημα και έχουν πάτημα προς πίεση: την ιστορία, το σήμα, το κτίριο, ακόμα και την κρατική επιχορήγηση, η οποία είναι αυτή που λαμβάνει ως εκλεγμένη αξιωματική αντιπολίτευση, και ας είναι το ποσοστό σήμερα μικρότερο.

Από τα μάτια

Την Κυριακή που έρχεται δύο γιοι μιλούν για τον πατέρα τους: υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ανδρέα Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου, ετοιμάζουν μια εκδήλωση με τίτλο «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του» στην Αγία Βαρβάρα. Οπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Γ. Παπανδρέου, «θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτρέτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της χώρας μας».

Απορία

Θα επιμείνει ο Τσίπρας στο «όχι» για τη συμμετοχή της Κύπρου στο ΝΑΤΟ;