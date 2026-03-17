Στο νέο επεισόδιο «ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ», ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου συζητούν για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, με αφετηρία τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και φόντο το επερχόμενο συνέδριο.

Πού τελειώνει η εσωκομματική κριτική και πού αρχίζει η πειθαρχία; Είναι οι διαγραφές ένδειξη αυταρχισμού ή εργαλείο πολιτικής διαχείρισης; Και τελικά, ποια στρατηγική μπορεί να φέρει το ΠΑΣΟΚ σε θέση ισχύος;

Η συζήτηση επεκτείνεται και στο διεθνές σκηνικό: Ευρώπη, Τραμπ, Ρωσία, Ιράν και ο ρόλος της Ελλάδας σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης.