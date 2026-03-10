Στο νέο επεισόδιο του vidcast ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αναλύουν την τρέχουσα πολιτική συγκυρία, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται να “ελληνοποιούνται” και να επηρεάζουν άμεσα την εσωτερική ατζέντα. Η συζήτηση ξεκινά από την εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές συρράξεις μέσω της Σούδας και της φρεγάτας “Κίμων”, εξετάζοντας πώς η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης καταγράφεται θετικά στις δημοσκοπήσεις, παρά την επισφάλεια που νιώθει ο πολίτης.

Αναλύεται το φαινόμενο της “συσπείρωσης γύρω από τη σημαία” και αν αυτό αρκεί για να διατηρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πολιτική του κυριαρχία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το “άλυτο” πρόβλημα της ακρίβειας. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου εξηγεί με οικονομικούς όρους γιατί η μείωση των τιμών είναι μια επώδυνη διαδικασία που συνδέεται με τον αποπληθωρισμό και την ύφεση, ενώ συζητούν για το αν οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (που φτάνουν τα 400 ευρώ επιπλέον από το 2019) και οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να αντισταθμίσουν το κόστος ζωής.

Παράλληλα, σχολιάζουν τις αντιφάσεις των δημοσκοπήσεων: Γιατί η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί τον Μητσοτάκη σε θέση αδιαμφισβήτητης υπεροχής;