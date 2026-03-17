Το μόνο στο οποίο όλες οι πλευρές που συμμετείχαν στις εκλογές συνέδρων του ΠΑΣΟΚ συμφωνούν είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή η προεδρική πλευρά, εξασφαλίζει μια σχετικά άνετη πλειοψηφία, πέριξ του 60% -ακόμα κι αν, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, κινήθηκε στα «χαμηλά» του, κανείς δεν αμφισβητεί πως έχει τον έλεγχο του συνεδρίου, που θα λάβει χώρα το τριήμερο 27-29 Μαρτίου στο Ταε Κβο Ντο.

Ποιος όμως θα καταγραφεί ως δεύτερη δύναμη; Αυτό είναι το διακύβευμα στην εσωκομματική αντιπολίτευση, καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του προεδρικού μπλοκ -το οποίο αναμένεται να ελέγχει 2100 με 2200 εκλεγμένους συνέδρους- στην αναμέτρηση για τους συσχετισμούς της απέναντι πλευράς. Με δεδομένο πως παπανδρεϊκή τάση δεν υπάρχει πια ενιαία, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επιδιώκουν για πρώτη φορά μια οργανωμένη πανελλαδική καταγραφή των δυνάμεών τους, κοιτώντας πέρα από τον ορίζοντα των επόμενων εθνικών εκλογών και θέλοντας να στείλουν συγκεκριμένα μηνύματα για το ποιος αποτελεί αντίπαλο πόλο στο εσωτερικό.

Οι τάσεις τους δεν έχουν ξαναδοκιμαστεί, με τα ίδια χαρακτηριστικά, σε συνεδριακή διαδικασία, ενώ μόνο δύο εκ των τριών ήταν υποψήφιοι στις εσωκομματικές του 2024 -ο Χριστοδουλάκης στήριξε τότε τον Δούκα, όμως η ρήξη μεταξύ τους έχει επέλθει εδώ και καιρό. Και οι τρεις, ωστόσο, παίζουν και πολιτικό χαρτί: ο Δούκας με ατζέντα προοδευτικών συνεργασιών, ο Γερουλάνος με το πρόγραμμα «Αναγέννηση» και ο Χριστοδουλάκης με την πλατφόρμα «Αλλαγή+».

Ήδη με το κλείσιμο της κάλπης, τα επιτελεία των τριών έστελναν αντικρουόμενες πληροφορίες. Από την πλευρά Χριστοδουλάκη έλεγαν πως έρχονται δεύτεροι, με 967 σύνεδρους της επιρροής τους, επισημαίνοντας πως το αποτέλεσμα οφείλεται στις πολύ καλές επιδόσεις στην περιφέρεια και στην αντοχή στην πίεση (λόγω επικεντρωμένων δυνάμεων στην πρωτεύουσα) που υπήρξε στο Λεκανοπέδιο. Το περιβάλλον του Γερουλάνου κάνει λόγο για «οργανωτική έκπληξη» και «ξεκάθαρη δεύτερη θέση» με πρωτιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά ισχυρή καταγραφή, για πρώτη φορά και στην περιφέρεια. Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας επιμένει στη δική του δυναμική, μιλώντας για 750 συνέδρους με «ονοματεπώνυμο και διεύθυνση», την ώρα που μικρότερα αλλά υπολογίσιμα δίκτυα πανελλαδικά διατηρούν οι Μιχάλης Κατρίνης και Παύλος Χρηστίδης.

Η εκτίμηση που επικρατεί σε στελέχη της ηγεσίας, που είδαν την σκόνη που σηκώθηκε, ήταν πως υπάρχουν «επικαλύψεις» στελεχών που καθιστούν δύσκολη την χαρτογράφηση των συνέδρων -και, κυρίως, πως πραγματική εικόνα της δυναμικής των τάσεων θα υπάρξει στις εκλογές της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα αποτυπωθούν και οι δυνάμεις. Προειδοποίησε, ωστόσο, μέσω δηλώσεων του εκπροσώπου Κώστα Τσουκαλά (Action24): «Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια. Μικραίνει την προσπάθεια να υπάρχει αυτή η έριδα».

Σε κάθε περίπτωση, Δούκας και Γερουλάνος άφησαν τις αιχμές για την διαχείριση των πληροφοριών (από τον Δούκα μίλησαν για διευθύνσεις και τηλέφωνα συνέδρων και από τον Γερουλάνο διέψευδαν τις διαρροές των άλλων δύο -«τα νούμερα συνέδρων που ακούγονται, καλό είναι να μην ακούγονται, γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα»-. Στο περιβάλλον του βουλευτή της Ανατολικής Αττικής επέλεξαν να μην σηκώσουν το γάντι, και απέφυγαν να σχολιάσουν τι ακούγεται, λέγοντας κι εκείνοι πως, έτσι κι αλλιώς, «όλα θα φανούν σύντομα», στην εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής.