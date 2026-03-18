Η ένταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο ΕΚΠΑ θα λειτουργούσε ως οριστικός καταλύτης για την επίλυση χρόνιων αγκυλώσεων που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της. Σήμερα, οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ συχνά βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη», καθώς ο ιδιότυπος χαρακτήρας της σχολής προκαλεί καθυστερήσεις στην πλήρη αναγνώριση των προσόντων τους στην αγορά εργασίας.

1. Πλήρης πανεπιστημιακή εξομοίωση. Με την ενσωμάτωση στο ΕΚΠΑ, οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ενός εκ των κορυφαίων ιδρυμάτων διεθνώς. Αυτό σημαίνει:

Αυτόματη κατάταξη: Η ένταξη στους κλάδους ΠΕ του ΑΣΕΠ γίνεται χωρίς αστερίσκους ή ανάγκη για πρόσθετες βεβαιώσεις ισοτιμίας.

Αρση αμφισβητήσεων: Σταματά η σύγχυση μεταξύ των παλαιών πτυχίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς.

2. Ισχυροποίηση του παιδαγωγικού προφίλ (ΕΠΠΑΙΚ). Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι ο κύριος φορέας χορήγησης παιδαγωγικής επάρκειας για χιλιάδες μηχανικούς και επιστήμονες.

Πιστοποίηση με σφραγίδα ΕΚΠΑ: Η παιδαγωγική επάρκεια που θα φέρει την υπογραφή του ΕΚΠΑ αποκτά τεράστιο κύρος, όχι μόνο για τον δημόσιο τομέα (διορισμοί εκπαιδευτικών), αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα (κολέγια, ιδιωτικά σχολεία, κέντρα διά βίου μάθησης).

Διεθνής αναγνώριση: Στο εξωτερικό, ένα πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης από ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο (National and Kapodistrian University of Athens) ανοίγει πόρτες σε διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συχνά αγνοούν την ύπαρξη της ΑΣΠΑΙΤΕ.

3. Πρόσβαση σε ανώτερα επαγγελματικά δικαιώματα (Level 7). Με την ένταξη στο ΕΚΠΑ, τα προγράμματα σπουδών μπορούν να αναδιαρθρωθούν ώστε να αναγνωριστούν ως Integrated Master (Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Αυτό τοποθετεί αυτόματα τους αποφοίτους στο Επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Συνεπάγεται καλύτερη μισθολογική εξέλιξη στο Δημόσιο και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στον ιδιωτικό τομέα.

4. Διασύνδεση με Τεχνικά Επιμελητήρια. Η ακαδημαϊκή «ομπρέλα» του ΕΚΠΑ μπορεί να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για την πλήρη απόδοση των δικαιωμάτων άσκησης επαγγέλματος (π.χ. υπογραφές μελετών), καθώς οι σπουδές θα διενεργούνται υπό την αυστηρή ακαδημαϊκή επίβλεψη ενός πανεπιστημίου με ισχυρό θεσμικό εκτόπισμα.

Συνοπτικά: Η ένταξη στο ΕΚΠΑ μετατρέπει το πτυχίο από μια «ειδική περίπτωση» σε ένα ισχυρό επαγγελματικό διαβατήριο, διασφαλίζοντας ότι οι κόποι των φοιτητών θα έχουν το αντίκρισμα που τους αξίζει στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η Κωνσταντίνα Τσώλη είναι αν. καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)