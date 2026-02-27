Θλίψη προκάλεσε στην ακαδημαϊκή κοινότητα η είδηση του θανάτου της Ελένης Καραμαλέγκου, ομότιμης Καθηγήτριας Λατινικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πρώην Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής. Η απώλειά της συγκίνησε βαθιά όσους πέρασαν από τη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά και όλους όσοι υπερασπίζονται τη δημόσια και δημοκρατική Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η Ελένη Καραμαλέγκου υπήρξε πανεπιστημιακή δασκάλα που τίμησε με το έργο και τη στάση ζωής της τον θεσμό της δημόσιας εκπαίδευσης. Με την αφοσίωση και τη δράση της συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του πανεπιστημίου, τόσο μέσα από θέσεις ευθύνης – κορυφαία αυτή της Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής – όσο και μέσα από την ενεργό συνδικαλιστική της παρουσία, συμμετέχοντας σε σημαντικές κινητοποιήσεις υπέρ των δημοσίων ΑΕΙ. Η πορεία της απέδειξε ότι η ακαδημαϊκή αριστεία μπορεί να συμπορεύεται με την κοινωνική στράτευση.

Η ανακοίνωση της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Σε ανακοίνωσή της, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση την Ελένη Καραμαλέγκου, κάνοντας λόγο για μια εξέχουσα και επιδραστική προσωπικότητα που υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο με σπάνιο ήθος και απαράμιλλο σθένος. Όπως αναφέρεται, υπήρξε πρωτοπόρος της εξωστρέφειας της Σχολής, ανοίγοντας δρόμους συνεργασίας με πανεπιστήμια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και συμβάλλοντας στη φοίτηση Κινέζων φοιτητών στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας «Παναγιώτης Κοντός» από το 2017.

Ήταν η εμπνεύστρια και κινητήριος δύναμη πίσω από το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα, το BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece (BAAG), το οποίο υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 2020. Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται ορόσημο για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Μια διαδρομή προσφοράς και ακαδημαϊκής αριστείας

Η Ελένη Καραμαλέγκου διακρίθηκε για τη μαχητικότητά της και το έντονο αίσθημα δικαίου. Το 2013 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα υπέρ των διοικητικών υπαλλήλων που τελούσαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, επιδεικνύοντας σθένος και αλληλεγγύη. Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διδασκόντων της Φιλοσοφικής Σχολής, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ, παραμένοντας πάντα πιστή στην υπεράσπιση της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, κουβαλούσε, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, την πνευματικότητα και την αρχοντιά της γενέτειράς της. Υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από σημαντικές θέσεις: Διευθύντρια του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (2007-2009), Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας (2009-2013), Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής (2013-2019) και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2017-2022).

Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο επικεντρώθηκε στη Λατινική λογοτεχνία, ιδίως στην περίοδο της Ύστερης Res publica και της εποχής του Αυγούστου, στο ρωμαϊκό έπος, τη λυρική ποίηση και τη ρητορική. Οι μελέτες της αποτελούν σημείο αναφοράς για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η τελευταία τιμή

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, σε έκτακτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, αποφάσισε να παραμείνουν κλειστές η Σχολή και η Βιβλιοθήκη την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, να κυματίζει μεσίστια η σημαία και να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της. Ο Κοσμήτορας και αντιπροσωπεία της Κοσμητείας θα παραστούν στην τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 12:30, στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Η Ελένη Καραμαλέγκου αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη ανθρωπιάς, εξωστρέφειας και ακαδημαϊκής αριστείας που θα φωτίζει τη Φιλοσοφική Σχολή και το ΕΚΠΑ για τα επόμενα χρόνια.