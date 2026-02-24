Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026. Οι στρατεύσιμοι θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής μεταρρύθμισης στη στρατιωτική εκπαίδευση.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η νέα θητεία αποτελεί «έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης Ατζέντα 2030». Οι αλλαγές κρίνονται αναγκαίες, καθώς ανταποκρίνονται στις σύγχρονες γεωπολιτικές συνθήκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη νέα φιλοσοφία διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι η βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 εβδομάδων, η οποία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς. Η εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή εμπλουτίζεται με νέα αντικείμενα, όπως ο χειρισμός drones και οι πρώτες βοήθειες, ενώ ενισχύονται σημαντικά οι βολές, οι πορείες και οι ασκήσεις.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του συσσιτίου, το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης, η μετάθεση όλων των στρατευσίμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση, καθώς και η σημαντική αύξηση της αποζημίωσης. Όσοι υπηρετούν στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα λαμβάνουν 100 ευρώ τον μήνα (από 8,80 ευρώ), ενώ όσοι υπηρετούν στην ενδοχώρα 50 ευρώ.

Μείωση ΕΣΣΟ και νέα δομή εκπαίδευσης

Οι ΕΣΣΟ μειώνονται από έξι σε τέσσερις, με κατατάξεις τον Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Όλοι οι στρατεύσιμοι θα κατατάσσονται αρχικά στον Στρατό Ξηράς, ενώ μόνο όσοι διαθέτουν εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα θα μετατάσσονται εσωτερικά στην Πολεμική Αεροπορία ή το Πολεμικό Ναυτικό.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης. Η διάρκεια της θητείας παραμένει 12 μήνες, εκτός από όσους υπηρετούν σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, όπου η θητεία περιορίζεται στους 9 μήνες.

Στάδια εκπαίδευσης οπλιτών

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση στα κέντρα κατάταξης, με αρχική εκπαίδευση, ορκωμοσία και εκπαίδευση μαχητή. Στο δεύτερο στάδιο, οι οπλίτες εκπαιδεύονται σε ειδικότητες και δεξιότητες σε Μονάδες Εκπαίδευσης ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Το τρίτο στάδιο αφορά την επιχειρησιακή ένταξη των οπλιτών στις μονάδες τους.

Εκπαίδευση νέας γενιάς

Η βασική εκπαίδευση περιλαμβάνει αυξημένο χρόνο πρακτικής άσκησης, περισσότερες βολές (συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών και με πιστόλι), καθώς και νέα σενάρια συνδυασμένων ασκήσεων. Παράλληλα, εισάγεται εκπαίδευση σε δεξιότητες όπως οι πρώτες βοήθειες, η πυροπροστασία και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Οι οπλίτες εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά μέσω εξομοιωτή, και όσοι διακριθούν αποκτούν τη δεξιότητα χειριστή drone, λαμβάνοντας ειδικό διακριτικό σήμα.

Ειδική εκπαίδευση και επαγγελματικές δεξιότητες

Η ειδική εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων πραγματοποιείται σε επιλεγμένες μονάδες και σχολές. Καταργούνται ειδικότητες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου πεδίου μάχης, ενώ οι υπόλοιπες ομαδοποιούνται σε 19 εκπαιδευτικές κατηγορίες.

Παράλληλα, εφαρμόζεται πιλοτικά πρόγραμμα εκπαίδευσης σε δεξιότητες όπως ο χειρισμός μηχανημάτων, η ναυαγοσωστική, η οπλουργία, ο χειρισμός drone και η κυβερνοασφάλεια. Οι οπλίτες θα αποκτούν πιστοποιημένη εξειδίκευση, χρήσιμη και μετά τη θητεία τους.

Τοποθέτηση και αποζημίωση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι οπλίτες τοποθετούνται σε επιχειρησιακές μονάδες υψηλών απαιτήσεων, κυρίως στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με μοριοδότηση βάσει γνώσεων, δεξιοτήτων και τόπου προτίμησης.

Η μηνιαία αποζημίωση αυξάνεται σημαντικά: 100 ευρώ για υπηρεσία στην παραμεθόριο, 50 ευρώ στην ενδοχώρα, 150 ευρώ για τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, ενώ οι οπλίτες γονείς και οι άγαμοι ορφανοί λαμβάνουν επιπλέον ενισχύσεις.

Αναβάθμιση συσσιτίου

Το συσσίτιο αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά, με νέο κανονισμό τροφοδοσίας και αύξηση της ημερήσιας μερίδας από 4,50 σε 6,40 ευρώ. Το διατροφολόγιο προσαρμόζεται στα σύγχρονα πρότυπα, παρέχοντας εξατομικευμένες μερίδες σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οπλίτη.

Η εφαρμογή του νέου μοντέλου στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, σύγχρονου και επαγγελματικά προσανατολισμένου στρατεύματος, εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της εποχής και τις ανάγκες της εθνικής άμυνας.