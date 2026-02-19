Τις μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία προκειμένου να είναι «μία θητεία με ουσία, μία θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την πατρίδα μας» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την Πέμπτη (19.02.2026) το ΚΕΝ του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α’ ΕΣΣΟ (24-27 Φεβρουαρίου 2026).

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, ο Νίκος Δένδιας ενημερώθηκε για την υλοποίηση των μέτρων της νέας στρατιωτικής θητείας και συνομίλησε με τους Διοικητές των ΚΕΝ και ΣΥΠΟ όλης της χώρας, οι οποίοι παρέστησαν στην επίσκεψη στο ΚΕΤΘ στον Αυλώνα.

Ο υπουργός παρακολούθησε επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α’ ΕΣΣΟ, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις όπως πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά, επίδειξη εξομοιωτών ΣμηΕΑ και εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και τις προγραμματισμένες βελτιώσεις στις υποδομές.

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ο γενικός επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/Διοικητής EU-OHQ) αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο διευθυντής ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ/ΔΕΚΠ ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς και οι διοικητές των ΚΕΝ και ΣΥΠΟ.

«Η θητεία είναι αγγαρεία»

Απευθυνόμενος στους Διοικητές των Κέντρων Εκπαίδευσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται. Αυτό το “παραμύθι” πρέπει να πάρει ένα τέλος. Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας» και πρόσθσε: «Έχουμε επαγγελματικά στελέχη άξια, χρειαζόμαστε επίσης πολίτες οι οποίοι να μπορούν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να επισκεφτώ όλα τα Κέντρα αυτό το διάστημα. Έχουμε αλλάξει ό,τι μπορούσαμε να αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, στην τροφοδοσία, τα πάντα».

Βελτιώσεις στη νέα θητεία

Μετά την επίσκεψη, ο υπουργός ανέφερε: «Στον Αυλώνα, στο πιο μεγάλο Κέντρο Κατάταξης, ελέγξαμε την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ της νέας θητείας».

Παράλληλα, σημείωσε: «Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι η θητεία μέχρι τώρα, ήταν μια “θητεία-αγγαρεία”, για να μην πω κάτι χειρότερο, μια “θητεία-παρωδία”. Επιχειρούμε αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας».

Ο υπουργός υπογράμμισε πως στόχος είναι η οικοδόμηση ενός «Στρατού Πολιτών», σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, τονίζοντας ότι αυτό προϋποθέτει σύγχρονη εκπαίδευση με μέσα όπως drones, αντι-drones και εξομοιωτές μάχης του 21ου αιώνα.

Νέος κανονισμός και ενίσχυση του επιδόματος

Αναφερόμενος στην τροφοδοσία, επισήμανε: «Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Έχουμε δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά».

Πρόσθεσε ότι πλέον υπάρχει «αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία», καθώς το ποσό ενίσχυσης αυξάνεται «από 8 ευρώ τον μήνα σε 100 ευρώ τον μήνα», προκειμένου να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών των στρατευμένων.

Η «Ατζέντα 2030» και τα επόμενα βήματα

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια αποτελεί μέρος της «Ατζέντας 2030», επισημαίνοντας πως θα υπάρξει νέα στολή, νέος εξοπλισμός και συνολική αναβάθμιση της στρατιωτικής εμπειρίας. «Ξεκινάμε τώρα. Στην πραγματικότητα τα αλλάζουμε όλα. Αλλά κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα», σημείωσε.

Τέλος, δεσμεύτηκε ότι θα επιθεωρεί προσωπικά «με ιδιαίτερη αυστηρότητα» την πορεία της μεταρρύθμισης, εκφράζοντας αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα. «Είμαι σίγουρος ότι η Πατρίδα μας θα αποκτήσει έναν Στρατό Πολιτών αντάξιο της μεγάλης στρατιωτικής της παράδοσης», κατέληξε.