Ανησυχία προκαλεί η προσπάθεια μπλοκαρίσματος της ένταξης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ως αυτοδιοίκητο τμήμα στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια μέλη από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή της Σχολής βάζουν εμπόδια σε μια διαδικασία που ουσιαστικά είχε ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια και στην οποία τα ίδια έχουν συνυπογράψει.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα είναι η μοναδική Ανώτατη Σχολή στη χώρα που δεν έχει ενσωματωθεί μέχρι στιγμής σε πανεπιστήμιο – λειτουργεί με το καθεστώς των διοριζόμενων διοικουσών επιτροπών. Πριν από περίπου δύο χρόνια άρχισαν οι συζητήσεις για την ένταξή της στο ΕΚΠΑ. Η πρόταση, όπως διαμορφώθηκε από τη σχετική επιτροπή που αποτελούσαν μέλη της Διοίκησης των δύο Ιδρυμάτων, τέθηκε στην κρίση και πήρε θετική απόφαση τόσο της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ όσο και της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επόμενο βήμα στη διαδικασία ήταν η γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η ΕΘΑΑΕ τον Μάρτιο του 2025 διατύπωσε θετική εισήγηση, «καθώς αναδεικνύεται ως αμοιβαία επωφελής για τα δύο Ιδρύματα». Στο σκεπτικό μάλιστα αναφέρεται ότι κάτι τέτοιο «συνιστά μια αναγκαία αλλαγή στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο στρατηγικό βήμα προς την ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο και την προσφορά σύγχρονων δεξιοτήτων τεχνολογίας σε τομείς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που επί του παρόντος υστερούν». Η είσοδος της ΑΣΠΑΙΤΕ ως αυτόνομο Τμήμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ θα προσφέρει και τις δυνατότητες εσωτερικών συνεργασιών και συνεργειών, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της ΕΘΑΑΕ.

Πενταετείς σπουδές

Επειτα από συζητήσεις δύο ετών ανάμεσα στο υπουργείο Παιδείας, το ΕΚΠΑ και την ΑΣΠΑΙΤΕ η συμφωνία, όπως διαμορφώθηκε τελικά, προέβλεπε, εν ολίγοις, ότι θα δημιουργηθεί αυτόνομο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του ΕΚΠΑ στο οποίο οι σπουδές θα είναι πενταετείς, κατοχυρώνοντας πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Οι καθηγητές της, με βάση την τελική συμφωνία, θα κριθούν μεταβατικά από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα το πρόγραμμα σπουδών (μετά την πιστοποίησή του) να χορηγεί πτυχίο integrated master. Ενα ακόμα σημείο προβλέπει πως η ΑΣΠΑΙΤΕ θα διαθέτει πλειοψηφία στην επιτροπή ένταξης.

Στο θέμα είχε αναφερθεί μάλιστα και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη διάρκεια της συνόδου πρυτάνεων στον Βόλο τον Ιούνιο του 2025, παρουσιάζοντας και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη θεσμοθέτηση της ένταξης εντός του 2025.

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα μέλη της διορισμένης Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ θέτουν συνεχώς «εμπόδια», υπαναχωρώντας από όσα αποφάσιζαν (και υπέγραφαν) τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πανεπιστημιακοί από τα δύο Ιδρύματα λένε πως ίσως το γεγονός ότι θα πάψει η διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή, αφού το νέο Τμήμα θα εκλέξει νέα διοίκηση, ίσως είναι το βασικό τους ζήτημα.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2026 με επιστολές τους προς το υπουργείο Παιδείας 18 καθηγητές του Παιδαγωγικού Τμήματος και 7 του τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ (συνολικά 25 επί συνόλου 40 όλης της ΑΣΠΑΙΤΕ) ζητούν την άμεση νομοθέτηση της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για τις προετοιμασίες προκειμένου να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2026. «Περαιτέρω καθυστέρηση της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ καταδικάζει οριστικά το ακαδημαϊκό μέλλον των ανθρώπων της (φοιτητές, απόφοιτοι και μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ). Η αποδοχή της ένταξής της προστατεύει τη Σχολή και υποστηρίζει την πολλά υποσχόμενη πρόταση της κυρίας υπουργού για μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που είναι και το ζητούμενο για τη χώρα μας» καταλήγει η δεύτερη επιστολή.