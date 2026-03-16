Η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς ο επιστήμονας Δρ. Αδριανός Γκολέμης επελέγη να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Η συμμετοχή του ανοίγει τον δρόμο για πιθανή ελληνική παρουσία σε μελλοντική αποστολή στο Διάστημα.

Ο Δρ. Γκολέμης άρχισε ήδη την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας, μετά από μία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες επιλογής στην ευρωπαϊκή αεροδιαστημική. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 22.000 υποψηφίους.

Η Ελλάδα είχε μέχρι σήμερα περιορισμένη συμμετοχή σε προγράμματα επανδρωμένων πτήσεων, και η επιλογή του Δρ. Γκολέμη σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας για τη χώρα στον τομέα της διαστημικής έρευνας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε την εξέλιξη «πηγή εθνικής έμπνευσης», ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες. Όπως δήλωσε στο Euronews Next, «πριν από λίγα χρόνια, η θέση της Ελλάδας στο Διάστημα φαινόταν ένα μακρινό σενάριο», επισημαίνοντας παράλληλα τις πρόσφατες επενδύσεις της χώρας σε μικροδορυφόρους και νανοδορυφόρους, που ενισχύουν τις φιλοδοξίες της στον τομέα αυτό.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι ο ελληνικός στόλος μικρών δορυφόρων αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω την εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών.

Οι εφαρμογές του Διαστήματος στην καθημερινότητα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έχει τα τελευταία χρόνια επιδιώξει να διευρύνει το σώμα των αστροναυτών του, δίνοντας ευκαιρίες και σε χώρες πέρα από τα παραδοσιακά ισχυρά μέλη του. Παράλληλα, η Ελλάδα επενδύει σε προγράμματα που συνδέουν τη διαστημική τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές για τους πολίτες.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου, η επένδυση αυτή δεν αφορά μόνο την επιστημονική πρόοδο, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Τα δεδομένα από δορυφόρους χρησιμοποιούνται ήδη για ακριβέστερες προβλέψεις καιρικών φαινομένων, για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών, καθώς και για ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, οι διαστημικές εφαρμογές συμβάλλουν στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, στην παρακολούθηση των αγροτικών επιδοτήσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. Διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας, όπου η χρήση δορυφορικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών θεωρείται πλέον καθοριστική για τη λειτουργία των σύγχρονων κρατών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η εθνική στρατηγική της Ελλάδας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος διαστημικών εφαρμογών, που θα ενισχύσει την οικονομία και την καινοτομία, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμα εργαλεία για τη λήψη δημόσιων αποφάσεων.

Πηγή: euronews.com