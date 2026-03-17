Την τελευταία του ομιλία στο Κοινοβούλιο, προτού παραδώσει την έδρα του, αναμένεται να εκφωνήσει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος την Πέμπτη – έπειτα από 17 έτη ανελλιπούς παρουσίας ως βουλευτής Αρκαδίας και μετά την προαναγγελία για την παράδοση της έδρας του, αφότου διαγράφηκε από το κόμμα του. Την ίδια μέρα αναμένεται να γίνει και η ψηφοφορία για τον αντιπρόεδρο, θέση στην οποία μέχρι τώρα βρισκόταν ο Κωνσταντινόπουλος, η οποία είναι θέση κομματική, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή θα προτείνει τον αντικαταστάτη. Δύο ονόματα ακούγονται περισσότερο από άλλα για τη θέση – και τα δύο έμπειρων βουλευτών, ένα γυναικείο και ένα αντρικό –, το πρώτο από την Αθήνα, το δεύτερο από την περιφέρεια.

Αυτονομία

Η επόμενη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μόνο εύκολη δεν αναμένεται, καθώς όσο το καλοκαίρι πλησιάζει και όσο τελειώνει η άμμος στην κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου «κινήματος» από τον Αλέξη Τσίπρα, όλο και περισσότερο θα μπαίνει το ζήτημα επί τάπητος –τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, ρισκάροντας τη συρρίκνωσή του, θα ψάξει συνεργασίες ή θα υποκύψει στο αίτημα της αυτοδιάλυσης; Δεν είναι εύκολη η απάντηση για κανέναν, και πόσω μάλλον όταν, από τη μια, υπάρχει μια ομάδα στελεχών έτοιμη να μετακομίσει στην Αμαλίας και, από την άλλη, εκείνοι που δεν θέλουν ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε Τσίπρα.

Συμπαράταξη

Οσο το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο αφήγημα της συμπαράταξης και της διεύρυνσης, όσο δηλαδή δεν κλείνει την πόρτα αλλά δεν αποφασίζει κιόλας ένα μετωπικό σχήμα, τότε το μεταίχμιο ευνοεί τις φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν από τον Σωκράτη Φάμελλο να κλείσει την πόρτα αυτή και να ξεκινήσει τον εκλογικό σχεδιασμό. Με δεδομένη όμως τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας, η συμπαράταξη είναι το περισσότερο που μπορεί να κάνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – και ας αφήνει ανοιχτό περιθώριο γι’ άλλες κινήσεις μεταξύ δύο πιθανών καλπών. Η συνεδρίαση της σχετικής επιτροπής, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι, ώστε να αποφασιστεί ο τρόπος συμμετοχής των «διευρυμένων» στο συνέδριο.

Χωρίς βέτο

Η σχέση μεταξύ του Θοδωρή Ζαγοράκη και του Νίκου Ανδρουλάκη είναι γνωστή, προσωπική και δεδομένη – κρατάει από την περίοδο που συνυπήρξαν στις Βρυξέλλες, ενώ ο Ζαγοράκης έβαλε υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Οι φήμες περιγράφουν μια εκ νέου απόπειρα του Ζαγοράκη να πολιτευθεί, αυτή τη φορά στην εθνική κάλπη και στη Β’ Θεσσαλονίκης, η οποία «σκοντάφτει» πάνω στο βέτο του πράσινου υποψήφιου στην περιοχή (και προεδρικού) Θανάση Γλαβίνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει –πρώτον, ο Γλαβίνας δεν βάζει βέτο για κανέναν και, δεύτερον, δεν είναι βέβαιο πως η φήμη εξαρχής ευσταθεί.

Απορία

Τι έρχεται πρώτο, fuel ή energy pass;