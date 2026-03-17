Στο χθεσινό briefing των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε επανειλημμένα για το αν υπήρχε συνεργασία κρατικής αρχής με την Intellexa κι αν ο Ντίλιαν παρείχε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση.

Ο «έχων και τη νομική ιδιότητα» (κατά τα λεγόμενά του) βρήκε άπειρες λέξεις να πει. Ενα σωρό λέξεις. Ούτε μια φορά, όμως, δεν είπε «όχι».

Αντί να απαντήσει για το αν υπήρχαν συμβάσεις και συνεργασίες μεταξύ του Δημοσίου και μιας εταιρείας, άρχισε να παπαγαλίζει μονότονα πως ο Αρειος Πάγος «απεφάνθη» ότι «δεν υπήρξε ευθύνη φορέα κρατικού λειτουργού».

Καταρχάς, ο Αρειος Πάγος δεν «απεφάνθη» τίποτα. Δεν έκανε ανάκριση, δεν έβγαλε απόφαση. Ενας αντεισαγγελέας του έβγαλε το 2024 μια διάταξη, ένα πόρισμα. Το οποίο, ακόμη και σήμερα, με όσα έχουν μεσολαβήσει χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως επικοινωνιακό σωσίβιο.

Για τη διάταξη αυτή, ο αντεισαγγελέας αγνόησε προκλητικά τα ψηφιακά ίχνη στελεχών της Intellexa που εντοπίστηκαν πάνω σε επίσημα έγγραφα της ΕΥΠ επί διοικήσεως Παναγιώτη Κοντολέων. Ο Κοντολέων κατέθεσε ότι γνώριζε «εδώ και 15 χρόνια τον επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο», αλλά δεν δέχθηκε ούτε μια ερώτηση για έγγραφα και συναντήσεις.

Δεν κλήθηκαν ποτέ για κατάθεση τα πρόσωπα-κλειδιά πίσω από αυτές τις ψηφιακές παρεμβάσεις. Δεν ερευνήθηκαν συμβάσεις κι υπεργολαβίες, κινήσεις τραπεζικών καρτών, οι δεκάδες κοινοί στόχοι της ΕΥΠ και του Predator. Δεν κλήθηκαν καν τα θύματα να πουν αν πάτησαν τα «μολυσμένα» sms· το πιο στοιχειώδες αν ήθελε ο δικαστικός λειτουργός να διαπιστώσει τι αδικήματα διεπράχθησαν και το εύρος τους. Προφανώς, προείχε η ανάγκη να περιοριστεί όσο το δυνατόν η υπόθεση σε πλημμέλημα τεσσάρων ιδιωτών, με το πρωτοφανές σκεπτικό ότι δεν αποδείχθηκε η παρακολούθηση αυτών που δεν ρωτήθηκαν καν.

Ετσι, προέκυψε η διάταξη-«σκονάκι» του Παύλου Μαρινάκη.

Και τώρα που όλα αυτά κατέρρευσαν σε ένα πραγματικό ακροατήριο, με πραγματικές ένορκες καταθέσεις και μια πραγματική δικαστική απόφαση (όχι διάταξη, απόφαση) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πολλές λέξεις. Αυτό που δεν έχει είναι την πολιτική, ατομική και νομική ευθύνη να σταθεί μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μια κάμερα και να πει την πιο απλή φράση: «Ο κ. Ντίλιαν ψεύδεται, η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε ποτέ καμία απολύτως συνεργασία με την Intellexa, ούτε χρησιμοποίησε προϊόντα της». Μαντέψτε γιατί.