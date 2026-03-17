Ισως να πέρασε στα ψιλά. Μάλλον δεν δόθηκε η σημασία που θα έπρεπε στο γεγονός. Πού βρισκόταν έως την Κυριακή ο Σίμος Μήτογλου; Στον πάγκο του Ατρομήτου και είχε κάτι ολιγόλεπτες συμμετοχές. Ο Ντούσαν Κέρκεζ πόνταρε σε άλλους κεντρικούς μπακ. Ωστόσο, όλα διαφοροποιήθηκαν ενόψει του ραντεβού με την ΑΕΚ, την προηγούμενη ομάδα του Μήτογλου.

Ο Κέρκεζ είχε έμπνευση, έριξε στη μάχη τον υψηλόσωμο στόπερ και αυτός τον δικαίωσε. Για την ακρίβεια, περισσότερο ήθελε ο Μήτογλου να «απαντήσει» στον Νίκολιτς. Για όσους ξεχνούν, ο σέρβος προπονητής της ΑΕΚ άφησε τον έλληνα οπισθοφύλακα έξω από τα πλάνα του με τρόπο που συζητήθηκε και έτσι ο παίκτης αναγκάστηκε να ζητήσει αλλού ποδοσφαιρική στέγη. Τη βρήκε στο Περιστέρι και ελπίζει να κάνει επανεκκίνηση στην καριέρα του. Επιβεβαίωσε πως είναι αξιόλογος μπακ και με ικανότητες στο επιθετικό κομμάτι, κάτι που άλλωστε είχε δείξει και αγωνιζόμενος με την ΑΕΚ γιατί και με τα κιτρινόμαυρα έβρισκε δίχτυα όταν του δινόταν η ευκαιρία.

Τι άλλο είδαμε από τον Μήτογλου; Οταν νίκησε τον Στρακόσα με την υπέροχη κεφαλιά, απέφυγε να πανηγυρίσει. Η καρδούλα του το ήξερε… Και γιατί να μη χαρεί ένας παίκτης όταν βάζει γκολ; Αυτό δεν επιδιώκει; Εχει ειπωθεί πως πρόκειται για ένδειξη σεβασμού στην άλλοτε ομάδα του. Αλλά και η νυν ομάδα του και οι οπαδοί της, αξίζουν να δουν έναν σούπερ χαμογελαστό σκόρερ. Αργότερα, πάντως, ο αμυντικός και διαμαρτυρήθηκε και κυρίως κυνήγησε έως το φινάλε ακόμη ένα γκολ με τον Ατρόμητο και όταν δεν το πέτυχε με την κεφαλιά στις καθυστερήσεις, έδειξε πως ήθελε να (ξανα)βρει δίχτυα.

Σε 4,5 χρόνια ο Σίμος Μήτογλου πανηγύρισε πέντε δικά του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Δεν ήταν βασικός, μολονότι είχε πάνω από 60 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Κάποιοι τον πίστεψαν. Ο Νίκολιτς όχι. Δεν είναι κακό να μην αρέσουν όλοι σε όλους ούτε κάποιος τεχνικός να προτιμά ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι καλό, όμως, μια σχέση να μην οδηγείται στα άκρα. Και βέβαια, η ΑΕΚ ανεξάρτητα με την πορεία του τέως παίκτη της, διαπιστώνει πως ώρες ώρες στο κέντρο της άμυνάς της θέλει παραπάνω λύσεις ή και μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Οι Μουκουντί και Ρέλβας δεν αρκούν. Ούτε βέβαια μπορεί να τραβά όλο το κουπί στην επίθεση ο Γιόβιτς.