Ενα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για τον προσδιορισμό της σύγχρονης αρρενωπότητας μέσα από νεαρούς influencers οι οποίοι προάγουν μισογυνιστικό περιεχόμενο προβάλλεται στην πλατφόρμα του Netflix και τραβά την προσοχή του κοινού. Πρόκειται για την έρευνα του βρετανού δημοσιογράφου Λούι Θερού «Μέσα στην ανδρόσφαιρα» (Inside the Manosphere).

Ο μισογυνισμός εντός του Διαδικτύου είναι μία επικερδής βιομηχανία παρατηρεί ο «Guardian» στην κριτική για το ντοκιμαντέρ του Θερού, αναφέροντας ότι ο δημοσιογράφος αντιμετωπίζει με λιγότερη αφέλεια τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου που στηρίζουν τη δημοφιλία τους στην αντιφεμινιστική ιδεολογία και ο ίδιος δείχνει μία σκληρή στάση. Αυτό απεικονίζεται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον 23χρονο προπονητή Χάρισον Σάλιβαν, γνωστό στους εκατομμύρια οπαδούς του ως hstikkytokky, ο οποίος προπονεί τα αγόρια να γίνουν σκληροί άνδρες. «Καταστρέψτε τη ζωή της», λέει ο influencer στην κάμερα του Θερού. Πρόκειται για τη συνηθισμένη συσσώρευση όλο και πιο ακραίου περιεχομένου, φτιαγμένου για κλικ που μπορούν να αποφέρουν κέρδη στους δημιουργούς του, για τη χαρά τους να ταπεινώνουν και να κακοποιούν γυναίκες ενθαρρύνοντας τους ακόλουθους να κάνουν το ίδιο και να μην είναι «κορόιδα», σημειώνει o «Guardian».

Αντιδράσεις

Το «Μέσα στην ανδρόσφαιρα» έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ανάμεσα στις οποίες την επίσημη τοποθέτηση δύο ερευνητριών που διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με το ντοκιμαντέρ, γράφουν οι καθηγήτριες Κοινωνιολογίας Εμα Πάουντνι και δρ. Σόφι Κινγκ – Χιλ είναι ότι «δίνει την εντύπωση πως οι νέοι άνδρες επιλέγουν να ακολουθούν αυτούς τους ακραίους influencers ώστε να γίνουν μέλη του σκληροπυρηνικού κύκλου ανδρών. Αλλά στην πραγματικότητα, τα βίντεο αυτά προωθούνται στους άνδρες μέσω του Διαδικτύου και τους επηρεάζουν υποσυνείδητα».

«Φαίνεται να υπάρχει μια σταδιακή κλιμάκωση προς το διαδικτυακό υλικό που προωθεί εξαιρετικά πολωμένες ή μισογυνιστικές κοσμοθεωρίες, οι οποίες εστιάζουν σε μια μονοδιάστατη αντίληψη για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας, όπου οι αλγόριθμοι συνδέουν την ειλικρινή καθοδήγηση με επιβλαβές ιδεολογικό περιεχόμενο, ένα θέμα που λαμβάνει σημαντικά λιγότερη προσοχή στο ντοκιμαντέρ», δηλώνουν οι ειδικοί. Και επισημαίνουν ότι πρέπει να μας απασχολεί γιατί ορισμένοι νέοι άνδρες και έφηβοι στρέφονται στους influencers του Διαδικτύου για να λάβουν καθοδήγηση τη στιγμή που αυτοί «προσφέρουν μια ψευδαίσθηση ενθάρρυνσης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τις ανασφάλειες προωθώντας παραδοσιακούς ρόλους και τοξικές συμπεριφορές».

Στο ντοκιμαντέρ του ο Λούι Θερού μιλά με έναν από αυτούς, τον Μάιρον Γκέινς, ο οποίος δηλώνει: «Αγαπώ τις γυναίκες και, στην πραγματικότητα, τις καταλαβαίνω. Επομένως, αφού τις καταλαβαίνω, ξέρω τι είναι καλύτερο για αυτές» λέει προβάλλοντας τον εαυτό του ως έμπειρος μέντορας στο να δίνει συμβουλές για σχέσεις παρουσιάζοντας αμφιλεγόμενες απόψεις ως αναμφισβήτητες αλήθειες σχετικά με το φύλο. Ωστόσο η έρευνα της Εμα Πάουντνι, η οποία αναλύει βίντεο του Μάιρον Γκέινς, δείχνει ότι ο ίδιος influencer ενισχύει συστηματικά τη μισογυνιστική του ιδεολογία, παρά τους αδιαμφισβήτητους ισχυρισμούς του στο ντοκιμαντέρ του Θερού ότι αγαπά τις γυναίκες.

Η παγίδα

Οι θεωρητικοί του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ γράφουν στο άρθρο τους ότι «ενώ το ντοκιμαντέρ δείχνει την αυστηρή επιβολή των παραδοσιακών κανόνων φύλου στην κοινότητα των influencers, όπως τη «μονομερή μονογαμία» (για τις γυναίκες) και την επιθετική κυριαρχία των ανδρών απέναντι στις γυναίκες, δεν εστιάζει ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι influencers κατασκευάζουν αφηγήσεις για τη γυναικεία σκληρότητα και τη θυματοποίηση των ανδρών. Αυτό φαίνεται να επιτρέπει στους influencers να μπορούν να αναδιατυπώνουν τις ιδέες τους ως καθοδήγηση και ειλικρίνεια, ακόμη και όταν το ευρύτερο μήνυμά τους ενθαρρύνει τη δυσαρέσκεια απέναντι στις γυναίκες. Αυτή η ρητορική πλαισίωση προσελκύει κοινό που μπορεί να μην αντιλαμβάνεται αυτό το περιεχόμενο ως ιδεολογικό, αλλά μάλλον ως πρακτική καθοδήγηση για τη διαχείριση των σύγχρονων σχέσεων».