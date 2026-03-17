Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Πέμπτης. Παράλληλα, φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό αναμένεται να δώσει και η απολογία του 19χρονου φίλου του άτυχου νεαρού που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ και παρουσιάστηκε την Κυριακή στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά του 19χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με την επιβαρυντική διάσταση του αθλητικού νόμου, όπως και για συγκρότηση συμμορίας, και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν ένα ακόμα άτομο, το οποίο φέρεται να ήταν παρόν στο αιματηρό επεισόδιο και αναζητείται από τις Αρχές. Ο ρόλος των δύο στην υπόθεση παραμένει άγνωστος.

Εκτιμάται ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα

Την ίδια στιγμή, αναπάντητα παραμένουν όμως και άλλα κρίσιμα ερωτήματα. Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου νεαρού Παρασκευάς Σπυράτος σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και άλλα άτομα παρόντα μαζί με τον 23χρονο κατηγορούμενο, συμπληρώνοντας ότι η κατηγορία της συμμορίας σπιλώνει τη μνήμη του Κλεομένη. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ δέχτηκε δύο μαχαιριές, μία στον θώρακα και μία στη μασχάλη. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται ότι το μαχαίρι ήταν δικό του, ωστόσο ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει βρεθεί το φονικό όπλο. Υποστηρίζει ότι το θύμα και άλλα άτομα του έστησαν ενέδρα κοντά στο σπίτι του.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τα ακριβή κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Ενα ερώτημα που ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί είναι αν ο κατηγορούμενος γνωριζόταν από πριν με το θύμα ή την παρέα του και αν υπήρχαν προηγούμενα μεταξύ τους. Ο 23χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ωστόσο οι Αρχές το ερευνούν, προσπαθώντας να βρουν την άκρη του νήματος στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το σενάριο να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, καθώς θύμα και θύτης είναι οπαδοί διαφορετικών ομάδων της πόλης. Κάτοικοι της γειτονιάς που είχαν μιλήσει το πρωί της Παρασκευής στα «ΝΕΑ» είπαν ότι ήταν γνωστό πως ο κατηγορούμενος είναι οπαδός του Αρη και πως λίγα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας υπάρχει καφετέρια στην οποία συχνάζουν οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο μαγαζί φέρεται να είχε γίνει συμπλοκή μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων στο παρελθόν. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο έχει μπει μια επίθεση που φέρεται να είχε γίνει σε επιχείρηση συγγενικού προσώπου του κατηγορουμένου, χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σε συνέντευξή της χθες το πρωί δήλωσε πως «γνωρίζουμε ότι οι δύο πλευρές είναι φίλαθλοι δύο διαφορετικών ομάδων, αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης». Με άλλα λόγια, παρόλο που υπάρχουν αρκετά στοιχεία που «δείχνουν» ένα οπαδικό υπόβαθρο στο εν λόγω αιματηρό συμβάν, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Παραδόθηκε με παρουσία δικηγόρου στις αρμόδιες Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής. Την ίδια ώρα, σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, τον γύρο του Διαδικτύου έκανε χθες φωτογραφία που δείχνει τον αδικοχαμένο Κλεομένη πριν από τέσσερα χρόνια να κρατάει πανό που γράφει «Αλκη, να είσαι ο τελευταίος. Δεν ξεχνάμε», αναφερόμενο στη δολοφονία του Αλκη Καμπανού.