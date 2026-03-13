Πίσω από τις σκληρές εικόνες που καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, αποκαλύπτεται σταδιακά το πρόσωπο του 20χρονου που έπεσε θύμα δολοφονίας το πρωί της Παρασκευής (13/3/26) στην Θεσσαλονίκη.

Αυτόκλητος τιμωρός παιδεραστών

Η συμμετοχή του στην αυτοαποκαλούμενη ομάδα «τιμωροί των παιδόφιλων» που είχε δραστηριοποιηθεί πριν από λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, αναλύεται ξανά σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν το χθεσινό έγκλημα στην Καλαμαριά σχετίζεται με τις πρόσφατες επιθέσεις σε άτομα που είχαν στοχοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος που δολοφονήθηκε είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των 10 νεαρών που έκλειναν ραντεβού με άντρες που θεωρούσαν παιδόφιλους. Τους οδηγούσαν συνήθως στο άλσος Μετεώρων και τους επιτίθονταν με αγριότητα.

Σε βάρος του 20χρονου και των άλλων 9 νεαρών που είχαν ταυτοποιηθεί για τις επιθέσεις, είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

«Ήταν φίλοι, απλά από εχθές το βράδυ δεν έχω μιλήσει εγώ με το παιδί. Το παιδί είναι στο (αστυνομικό) μέγαρο. Τα έχουν τα παιδιά εκεί. Έφυγε το βράδυ, 20:00 η ώρα, πήγε για καφέ με τους φίλους του. Το βράδυ τον έψαχνα, δεν είχε μπαταρία και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι ώρα θα έρθει το παιδί στο σπίτι, τι έχει γίνει, δεν ξέρω. Δεν έχει σχέση. Βρισκόντουσαν έξω (με τον 20χρονο) και δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Έξω τους έχω δει, έτυχε να περνάω με το αυτοκίνητο και είδα την παρέα και μου σύστησαν το παιδί (τον 20χρονο)», είπε μητέρα φίλου του 20χρονου θύματος.

Η μεθοδολογία των αυτοαποκαλούμενων τιμωρών ήταν σταθερή. Υποδύονταν σε όλες τις περιπτώσεις τα ανήλικα κορίτσια και έκλειναν ραντεβού με το θύμα μέσω διαδικτύου. Ήταν η παγίδα που έκανε ορισμένους να υποφέρουν. Τα μέλη των αυτοαποκαλούμενων τιμωρών προσπαθούσαν σαδιστικά να εξευτελίσουν το θύμα τους και πολλές φορές κατέγραφαν σε βίντεο τα όσα έκαναν.

Τα θύματα ανέφεραν πως στοχοποιήθηκαν άδικα και αναίτια. Υποστήριζαν πως είχαν πάει από περιέργεια στο ραντεβού, χωρίς να έχουν σκοπό να συνευρεθούν ερωτικά με ανήλικη.

Επίσης, οι επιθέσεις είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, με τους αστυνομικούς που κίνησαν τα νήματα των ερευνών να λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις αθόρυβα. Όσοι κατέκριναν αυτές τις πρακτικές δέχονταν απειλές που τους έκαναν, όπως φαίνεται, να αποτραβηχτούν από τις σχετικές συζητήσεις στα social media.

Όπως διαπίστωσαν οι Αρχές, από τις 10 μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου του 2025, είχαν γίνει 5 επιθέσεις από τους αυτοαποκαλούμενους τιμωρούς.

Τέλος, ,μπορεί η συμμετοχή του 20χρονου στους αυτοαποκαλούμενους τιμωρούς να σχετίζεται με την χθεσινή δολοφονία του; Τίποτα για την ώρα δεν μπορεί να αποκλειστεί.