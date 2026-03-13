Ο θανάσιμα τραυματισθείς από μαχαίρωμα στην Καλαμαριά είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα (10) δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα-υποψήφια θύματα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και όταν εμφανίζοταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία τους επιτίθονταν.

Τα ραντεβού και οι επιθέσεις λάμβαναν χώρα στο άλσος Μετεώρων. Είχαν κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025.

Σε βάρος του και άλλων 9 δραστών (δέκα συνολικά) σχηματίστηκε δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ήταν οργανωμένος οπαδός αλλά η ΕΛΑΣ προς το παρόν λέει ότι δεν είχε απασχολήσει με οπαδικά και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 20χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 αιμόφυρτος στο οδόστρωμα της οδού Αργοναυτών, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες τον παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 20χρονος – οπαδός του ΠΑΟΚ – κατέληξε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.