Δεν το έκανε πρώτη φορά. Προφανώς ούτε και τελευταία. Είναι το στυλ του Αταμάν να χτυπά με τη γροθιά του κατευθείαν το μαχαίρι. Δεν τον νοιάζει να εκθέσει τους πάντες. Το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη ακόμη και για τους παίκτες του. Χθες, μετά το φινάλε του νικηφόρου ματς με την ΑΕΚ αναφέρθηκε στην αρχή της αναμέτρησης λέγοντας τα εξής: «Οι ψηλοί μας, ξεκινώντας από τον Ρισόν Χολμς, κοιμόντουσαν στο παρκέ, δεν κινούνταν σωστά στη θέση του pick and roll, και τους δώσαμε 31 πόντους μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο».

Ισως για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά και προφανώς τόσο… άγαρμπα ένας κόουτς «αδειάζει» παίκτη του. Οι περισσότερο ψαγμένοι ή όσοι επιθυμούν να κοιτούν πίσω από τις λέξεις, επιμένουν πως ο τούρκος προπονητής βρήκε έναν εύσχημο τρόπο να αφήσει πολύ πίσω στην ιεραρχία τον Χολμς, καθώς επέστρεψε και μάλιστα δυναμικά ο Λεσόρ. Αρα, ο αμερικανός σέντερ λες και περισσεύει! Ηδη, υπάρχει ο Λεσόρ, ο Φαρίντ και βοήθειες μπορεί να δώσει ο Μήτογλου.

Αλήθεια, πώς θα χωρέσουν τόσα 5άρια; Αλλά ο Αταμάν τα βάζει με τους αναπληρωματικούς του Παναθηναϊκού γιατί διαπιστώνει πως δεν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες. Με τον Αρη ήττα. Κόντρα στον Κολοσσό, σοκ στο ΟΑΚΑ. Χθες, σε ματς ελληνικού πρωταθλήματος που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουραστεί ο Ναν, πάτησε στο παρκέ 25′ επειδή υπήρχε ανάγκη. Ο Σλούκας έπαιξε 22′ και ο Μήτογλου 18′. Ο δε Χολμς έμεινε στα 8′ της παρουσίας του στην αρχή και ο Τολιόπουλος ναι μεν 15′ αγωνίστηκε, χωρίς κάτι το εξαιρετικό. Δύσκολο, όμως, να πάρει ένας παίκτης ρυθμό όταν τον ξεχνούν στον πάγκο στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ολο αυτό το σκηνικό, πάντως, γεννά ζητήματα στον Παναθηναϊκό. Ο Χολμς αντέδρασε με ανάρτησή του στα social βάζοντας ένα emoji που γελάει. Η δε σύζυγος του σέντερ, έγραψε πως «οι ισχυροί οργανισμοί στέκονται πίσω από τους παίκτες τους. Η ανάληψη της ευθύνης είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά ο σεβασμός και η υποστήριξη πρέπει πάντα να προηγούνται! Ενας οργανισμός που κατακρίνει δημόσια τους αθλητές του αντί να τους υποστηρίζει είναι ντροπή, όχι οικογένεια».

Και όταν βλέπεις να μπαίνει στο παιχνίδι ως αυτόκλητος υπερασπιστής μια σύντροφος παίκτη, αντιλαμβάνεσαι πως στην οικογένεια δεν δέχθηκαν με ευχαρίστηση τις τουλάχιστον αυστηρές τοποθετήσεις του προπονητή. Οι παίκτες ίσως δεν μπορούν να αντιδράσουν. Αλλά μίλησε η… άλλη τους φωνή. Και με τρόπο που αρκετούς στα ενδότερα κάθε ομάδας θα πρέπει να απασχολήσει. Εστω κι αν αργότερα κατέβηκε η επίμαχη ανάρτηση.