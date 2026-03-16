«Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή», δήλωσε η Αννα Διαμαντοπούλου, ψηφίζοντας για την ανάδειξη συνέδρων του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, κι οι τρόποι με τους οποίους η πράσινη ηγεσία τσακώνεται με την εσωκομματική αντιπολίτευση κατάλοιπο των εποχών που το Κίνημα ήταν κόμμα εξουσίας είναι.

Επιλαχών

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διεγράφη γιατί – κατά τις διαρροές απ’ το προεδρικό στρατόπεδο – υπονόμευε συστηματικά το κόμμα του, ενώ ο πρώτος επιλαχών για την έδρα του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία, ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, είχε αποπεμφθεί από την πράσινη Κεντρική Επιτροπή επειδή στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές είχε στηρίξει τον Πέτρο Τατούλη, αντί του υποψηφίου που είχε τη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη. Ευτυχώς, λοιπόν, που το Κίνημα βρήκε πώς θα αντιμετωπίσει τα σαμποτάζ εκ των έσω.

Αισθήματα

Από βήματος του γαλάζιου προσυνεδρίου στη Λάρισα, ο Κώστας Σκρέκας ένιωσε την ανάγκη να πληροφορήσει το ακροατήριο πως αισθάνεται «ιδιαίτερη τιμή και περηφάνια» να μιλάει ως γραμματέας της ΝΔ ενώπιον «του ηγέτη που πριν από μερικές εβδομάδες έλαβε μιας ιστορικής σημασίας πολιτική απόφαση. Να αποστείλει άμεσα δύο ελληνικές φρεγάτες, η μια το πιο σύγχρονο πλοίο της Ευρώπης και τέσσερα αναβαθμισμένα F-16 Viper για να θωρακίσουν την άμυνα της Κύπρου». Εντάξει, δεν περίμενε κανείς να έχει απαντήσεις για τους θεσσαλούς αγρότες, που αναρωτιούνται πού θα πάνε οι τιμές των λιπασμάτων λόγω των κλειστών Στενών του Ορμούζ.

Διανοούμενος

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση με αφορμή τον θάνατο του Γιούργκεν Χάμπερμας. Ανάμεσα σε άλλα, αυτή γράφει: «Η σκέψη του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προοδευτικού ορίζοντα για την Ευρώπη και τα κοινωνικά κινήματα». Για ιστορικούς λόγους, να θυμίσω ότι στις εποχές της συριζαϊκής κυριαρχίας οι σύντροφοι δεν εμφανίζονταν ως φαν του σοφού Γερμανού. Αντιθέτως, έδειχναν συχνά-πυκνά την προτίμησή τους σε έναν άλλο διανοούμενο: τον Σλάβοϊ Ζίζεκ.