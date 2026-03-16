Ποιος όμως παίρνει τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή; Ο δεύτερος σε σταυρούς στην Αρκαδία, Βαγγέλης Γιαννακούρας, έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί η πασοκική φημολογία λέει πως αυτός ήταν το μήλον της Εριδος μεταξύ Ανδρουλάκη και Κωνσταντινόπουλου, που τελικά τους έφερε σε αντίθετα στρατόπεδα. Ο Γιαννακούρας είχε και κομματική περιπέτεια, καθώς είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ όταν, παρόντος του Ανδρουλάκη, το 2023 δεσμεύτηκε πως θα κατέβει με τον περιφερειακό συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο, όμως αυτός επέλεξε τον Πέτρο Τατούλη. Η διαγραφή του ανακλήθηκε στην πράξη, όταν ξαναγράφτηκε μέλος και ψήφισε (Ανδρουλάκη) στις εσωκομματικές του 2024.

Ξεχασιάριδες

Με το διαβατήριό του προσήλθε να ψηφίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εκλογικό κέντρο του Περιστερίου, νωρίς το μεσημέρι. Ο φάκελος όμως δεν ήθελε να μπει στην κάλπη. «Τι γίνεται ρε παιδιά;», ρώτησε αστειευόμενος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με το μέλος της εφορευτικής να απαντάει «ήθελε λίγο παραπάνω». Φεύγοντας, ο Ανδρουλάκης σχεδόν ξέχασε το διαβατήριό του – και η εφορευτική ξέχασε να του ζητήσει την υπογραφή του στον κατάλογο των ψηφισάντων. Οταν στάθηκε για δήλωση, από πίσω του μπορούσε κανείς να διακρίνει τουλάχιστον τρεις υποψηφίους για τη Δυτική Αθήνα. Γιατί, έναν χρόνο πριν από τις κάλπες, κάθε τέτοια σύναξη είναι ευκαιρία για να σφίξεις χέρια στην περιοχή σου – άλλωστε όλοι έκαναν τις γύρες τους.

Για τα έξω

Στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται μεθαύριο η επόμενη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – είπαμε, πριν έρθει το κόμμα, ο πρώην πρωθυπουργός θα πάει παντού. Αυτή τη φορά για το βιβλίο θα μιλήσουν η σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας Νατάσα Λοΐζου, ο αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης Φώτης Μαλτέζος, η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Χάρης Τζήμητρας και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Χρήστος Χριστοδούλου. Και το πάνελ αυτό είναι ενδεικτικό, γιατί και η ομιλία του Τσίπρα που θα ακολουθήσει θα είναι κάπως θεματική, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική πολιτική.

Υψηλοί τόνοι

Στη δική του παρέμβαση, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να «πατήσει» πάνω στο κεφάλαιο 10 της «Ιθάκης», που έχει τίτλο «Η Ελλάδα ψηλότερα», και να αναπτύξει την πρόταση για μια «Νέα Εθνική Πυξίδα», εστιάζοντας, όπως λένε στο περιβάλλον του, «στις τελευταίες δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις, και θέτοντας το δίπολο: εθνική υποτέλεια ή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της χώρας;». Οι τόνοι ως προς τη διαχείριση της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη θα παραμείνουν υψηλοί, ενώ ο Τσίπρας αναμένεται να ταχθεί κατά του πολέμου στο Ιράν και υπέρ μιας «ρεαλιστικής προσέγγισης» για την ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου.

Απορία

Πόσοι απ’ όσους έβγαλαν ανακοίνωση για τον Χάμπερμας τον έχουν όντως μελετήσει;