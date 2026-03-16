Νέα κλαδική σύμβαση η οποία θα καλύπτει τους εργαζόμενους σε επισιτισμό, τουρισμό και αρτοποιία ετοιμάζονται να υπογράψουν αύριο 17 Μαρτίου οι Ομοσπονδίες που εκπροσωπούν τους εν λόγω κλάδους, με τη συνδρομή της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ (ως τριτοβάθιες οργανώσεις).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής (1 Απριλίου 2026 – 31 Μαρτίου 2028) χωρίς αναδρομική ισχύ για το διάστημα Μάρτιος 2025 – Μάρτιος 2026, διάστημα κατά το οποίο οι κλαδικοί μισθοί θα παραμείνουν παγωμένοι.

Η νέα κλαδική σύμβαση αφορά 500.000 εργαζόμενους στα επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες κ.ά.) οι οποίοι θα λάβουν σωρευτική αύξηση κατά 12% στις αποδοχές τους για το 2026 και το 2027.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο βασικός – κατώτατος μισθός των ανειδίκευτων εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού αυξάνεται για το 2026 κατά 70 ευρώ και από τα 880 ευρώ ανεβαίνει στα 950 ευρώ (αύξηση 8%), ενώ το 2027 θα αυξηθεί εκ νέου κατά 38 ευρώ (αύξηση 4%).

Τα ίδια ποσοστά αύξησης (8%+4%) ισχύουν και στις αποδοχές των εργαζομένων που ανήκουν σε ειδικότητες (μάγειροι, σεφ κ.λπ.) και έχουν υψηλότερες αποδοχές.

Επιπλέον θα παραμείνουν σε ισχύ όλα τα θεσμοθετημένα επιδόματα, όπως το επίδομα γάμου, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας και εποχικής απασχόλησης, τα οποία προσαυξάνονται αναλογικά, καθώς υπολογίζονται ως ποσοστά επί του νέου βασικού μισθού (ανά ειδικότητα).

Πού θα εφαρμόζεται

Οι νέοι μισθοί θα ισχύουν σε εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστήρια, ψητοπωλεία κ.ά. Επίσης σε καφενεία, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτήρια, λέσχες, κυλικεία, καφεζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, φαστ φουντ, ντισκοτέκ, μπουάτ κ.ά.

Τη σύμβαση θα υπογράψουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) και τέλος η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ).