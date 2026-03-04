Σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό τοπίο φέρνει η υπογραφή της πρώτης κλαδικής σύμβασης στη βιομηχανία ζαχαρωδών, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μαζικές αυξήσεις και πλήρη θωράκιση των μισθών μέσω της επαναφοράς της μετενέργειας.

Η «πρεμιέρα» στη Βιομηχανία Ζαχαρωδών

Με την υπογραφή της νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας για την περίοδο 2026 – 2028, περίπου 23.000 εργαζόμενοι σε 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου των ζαχαρωδών βλέπουν άμεσες βελτιώσεις στις αποδοχές τους. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας περιλαμβάνουν:

Σωρευτικές αυξήσεις: Οι αποδοχές θα αυξηθούν σταδιακά πάνω από 20% έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Προσαυξήσεις: Πρόβλεψη επιπλέον 20% για όσους απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες.

Καθολική Ισχύς: Λόγω της συνυπογραφής από τη ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ, η σύμβαση καθίσταται υποχρεωτικά εκτελεστή από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου πανελλαδικά.

Η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας

Η σημαντικότερη θεσμική αλλαγή αφορά την επαναφορά της πλήρους μετενέργειας, η οποία θωρακίζει το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων.

Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Μετά τη λήξη μιας σύμβασης, διατηρούνταν μόνο ο βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα.

Τι ισχύει τώρα; Κανένας μισθολογικός ή θεσμικός όρος δεν καταργείται μετά τη λήξη της ΣΣΕ. Όλα τα επιδόματα (π.χ. γάμου, θέσης) και οι πρόσθετες αμοιβές παραμένουν σε ισχύ μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης.

Το μέτρο αφορά ήδη τις συμβάσεις που λήγουν εντός του 2026, καθώς και όσες βρίσκονται στο στάδιο της τρίμηνης παράτασης.

Οδικός χάρτης για εστίαση και λιανεμπόριο

Το παράδειγμα των ζαχαρωδών αναμένεται να ακολουθήσουν άμεσα και άλλοι μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας:

Εστίαση: Προβλέπονται αυξήσεις 10%-15% για 450.000 εργαζόμενους.

Λιανεμπόριο: Αφορά 650.000 μισθωτούς.

Λοιποί Κλάδοι: Ιδιωτική ασφάλιση, τράπεζες, καπνοβιομηχανία, οικοδομή και τουριστικά γραφεία μπαίνουν σε τροχιά επέκτασης των συλλογικών τους ρυθμίσεων.

Ο στρατηγικός στόχος του 80%

Η κυβερνητική πολιτική και οι κοινωνικοί εταίροι στοχεύουν στη ριζική αλλαγή του χάρτη κάλυψης των εργαζομένων. Από το σημερινό 30%, ο στόχος είναι η σταδιακή ένταξη του 80% του εργατικού δυναμικού της χώρας κάτω από την ομπρέλα συλλογικών συμβάσεων, διασφαλίζοντας δίκαιες αμοιβές και σταθερότητα στην αγορά εργασίας.