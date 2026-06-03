Η Alphabet επιδιώκει να συγκεντρώσει 80 δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις μετοχών, συμπεριλαμβανομένης και επένδυσης από την Berkshire Hathaway του Ουόρεν Μπάφετ, όπως ανακοίνωσε η μητρική εταιρεία της Google. Πρόκειται για νέα προσπάθεια από μια ακόμη εκ των τεχνολογικών εταιρειών κολοσσών της Wall Street να ταΐσει το αδηφάγο τέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Αυτό γίνεται στα πλαίσια συνεχιζόμενων επιθετικών προσπαθειών του κλάδου να χρηματοδοτήσει την ιδιαίτερα δαπανηρή ανάπτυξη των υποδομών ΤΝ. Η συμφωνία φέρνει την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ουόρεν Μπάφετ ως σημαντικό νέο επενδυτή με 10 δισ. δολάρια, προσθέτοντας υψηλού προφίλ υποστήριξη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Alphabet για την τεχνητή νοημοσύνη και το υπολογιστικό νέφος (cloud). Η Alphabet, η οποία βρίσκεται πίσω από την τεχνολογία Gemini, με την οποία έχει αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά chatbot τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να επεκτείνει την «υπηρεσία υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης παγκόσμιας κλάσης, ώστε να καλύψει την άνευ προηγουμένου ζήτηση των πελατών της».

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε μεγάλη επέκταση την Alphabet. Η εταιρεία βιώνει ισχυρή ζήτηση για τις λύσεις και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις και καταναλωτές, σε επίπεδα που υπερβαίνουν τη διαθέσιμη προσφορά της εταιρείας, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση. Το μεγαλύτερο μέρος της προτεινόμενης έκδοσης μετοχών ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Alphabet – 40 δισεκατομμύρια δολάρια, που θα διατεθούν σε όλους τους επενδυτές – θα είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος με αυτό της αρχικής δημόσιας προσφοράς του σαουδαραβικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco το 2019, προσαρμοσμένο με βάση τον πληθωρισμό.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη έκδοση μετοχών όλων των εποχών, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων LSEG, ήταν αυτή μιας άλλης κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας, της βραζιλιάνικης Petrobras. Οι μετοχές αξίας 120 δισ. ρεάλ που εξέδωσε το 2010 άξιζαν περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή, ή περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα σύμφωνα με τη «Wall Street Journal». Ομως τότε οι ιδιώτες επενδυτές είχαν αγοράσει μόνο το ένα τρίτο των μετοχών, με την κυβέρνηση της χώρας να εμφανίζεται και αυτή ως αγοραστής.

Anthropic και OpenAI

Η ανακοίνωση της Google για μια από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων στην ιστορία με την πώληση μετοχών ήλθε λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση από την Anthropic ότι ξεκινά τη διαδικασία για εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Η Anthropic, η οποία αναπτύσσει μεταξύ άλλων το chatbot Claude, ανακοίνωσε ότι είχε καταθέσει έγγραφα στις αμερικανικές εποπτικές αρχές προκειμένου να προχωρήσει φέτος στην αρχική δημόσια προσφορά της (IPO).

Η Anthropic δεν αποκάλυψε ακόμη την τιμή-εύρος για τη διάθεση των μετοχών ή τον αριθμό τους. Η Anthropic, που ιδρύθηκε μόλις πριν από πέντε χρόνια, συγκέντρωσε πρόσφατα κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές που αποτίμησαν την εταιρεία σε 1 τρισ. δολάρια. Σε αντίστοιχα επίπεδα έχει φτάσει η αποτίμηση και της μεγάλης της ανταγωνίστριας, της OpenAI. Οι δύο εταιρείες είναι πολύ μεγάλοι αντίπαλοι στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναπτύσσοντας παρόμοια τεχνολογία και ανταγωνιζόμενες για τα κεφάλαια και τις παραγγελίες επενδυτών και πελατών αντίστοιχα. Η OpenAI εξετάζει και αυτή το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο φέτος.

Τα σχέδια της Anthropic για είσοδό της στο χρηματιστήριο, μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια της SpaceX του Ιλον Μασκ, αναμένεται να αποτελέσουν βαρόμετρο για το εάν η όρεξη των επενδυτών ταιριάζει με τις συνεχώς αυξανόμενες αποτιμήσεις – σε τρισεκατομμύρια δολάρια η κάθε μία πλέον – των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, σχολίαζε το BBC