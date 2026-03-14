To αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι γνωστό. Οι επισυνδέσεις τηλεφώνων γίνονται μόνο από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφαλείας, αξιολογούνται από την υπηρεσία χωρίς την ανάμειξη ή ακόμη και τη γνώση του Πρωθυπουργού, και είναι απολύτως νόμιμες. Οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις ή «πολιτικά λάθη», όπως ήταν η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη, ερευνώνται. Αλλου τύπου παρακολουθήσεις, που γίνονται από ιδιώτες, αφορούν τη Δικαιοσύνη και κατ’ ουδένα τρόπο την κυβέρνηση.

Τα κενά και οι αντιφάσεις στο αφήγημα αυτό, όπως η ύπαρξη τηλεφωνικών αριθμών που παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ και από το παράνομο λογισμικό Predator, έχουν επισημανθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Οι τελευταίοι που τα ανέδειξαν ήταν ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε πρόσφατα τέσσερις επιχειρηματίες με την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του Predator. Οι κατηγορούμενοι όχι μόνο καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές χωρίς ελαφρυντικά, αλλά αποφασίστηκε και η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να ανοίξουν νέες έρευνες και για άλλα πρόσωπα και άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η κατασκοπεία.

Eνας εκ των καταδικασθέντων, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa που εισήγαγε στην Ελλάδα το Predator, δίνει τώρα με παρέμβασή του στο MEGA μια νέα τροπή στην υπόθεση. «Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε κατηγορηματικά ο ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν. «Ουδέποτε έχουμε διεξαγάγει δραστηριότητες επιτήρησης ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις Αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν».

Aν τα πράγματα είναι έτσι, τo συμπέρασμα είναι σαφές: αντίθετα με τους επίσημους ισχυρισμούς, πελάτες του Predator και ηθικοί αυτουργοί των παρακολουθήσεων ήταν η κυβέρνηση και η ΕΥΠ. Η αντιπολίτευση πιστεύει ότι ύστερα από αυτή την εξέλιξη επιβεβαιώνεται η επιχειρηματολογία της για το «παρακράτος του Μαξίμου», που παρακολουθούσε υπουργούς, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, δικαστικούς και επιχειρηματίες. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έκριναν σκόπιμο να καταφύγουν στη Δικαιοσύνη. Επειδή όμως, όπως λέει πάντα και οι Πρωθυπουργός, πρέπει να λάμψει η αλήθεια, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις.