Λένε ότι τα social media έχουν υποκαταστήσει, σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, τη δημοσιογραφία. Αυτά είναι τα κακά νέα. Εχουμε και χειρότερα. Διότι σε καιρούς όπως αυτοί που διανύουμε τώρα, όταν τα όπλα μιλούν και οι άνθρωποι σιωπούν, τα social media (και όχι μόνο) χρησιμοποιούνται ως μέσο προπαγάνδας, ώστε οι μαχόμενες πλευρές να πείσουν για το δίκιο τους. Οσο δίκιο μπορεί να έχει κάποιος που σκοτώνει.

Κάπως έτσι, με τα όπλα τους σκοτώνουν ανθρώπους και με την προπαγάνδα τους μυαλά. Κι όχι απλά όσων συμμετέχουν στις εχθροπραξίες, αλλά ολόκληρου του πλανήτη, που δεν ξέρει πια τι να πιστέψει και ποιον. Δεν ξέρει αν αυτό που βλέπει στο κινητό του σκρολάροντας είναι αλήθεια ή ψέμα. Δεν ξέρει αν ο θύτης είναι θύτης και το θύμα είναι θύμα. Που δεν ξέρει πια γενικά τι (του) συμβαίνει. Ειδικά από τη στιγμή που τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν υποχωρήσει – κυρίως στους νεότερους – και έχουν δώσει χώρο στα social media, ειδικά από τη στιγμή που το ΤikTok έχει εξελιχθεί στο… μαζικότερο μέσο ενημέρωσης, η κατάσταση είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει. Και να διαμορφωθεί ανάλογα με το συμφέρον του εκάστοτε θύτη.

Υπάρχει άραγε λύση να αποφύγεις την προπαγάνδα; Ναι. Η εμπιστοσύνη σε Μέσα που εδώ και χρόνια έχουν αποδείξει την αλήθεια τους και την ανεξαρτησία τους, η ψυχραιμία στην πρώτη αντίδραση και η συνεχής σκέψη, κρίση και γνώση. Αν τα διαθέτεις, ουδείς μπορεί να παίξει με το μυαλό σου. Πολύ περισσότερο, να το σκοτώσει. Οσα καλά σκηνοθετημένα βίντεο και αν παράγει επί καθημερινής βάσης.