Ανάμεσα στη διατήρηση του μομέντουμ που καταγράφεται στα νεοδημοκρατικά ποσοστά με φόντο την αβεβαιότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στη διαχείριση των εγχώριων μετώπων κινείται το Μέγαρο Μαξίμου. Νέα δημοσκόπηση (Pulse/Σκάι) έδειξε άνοδο μιάμισης μονάδας στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ (στο 25,5%) και ποσοστό 31,5% στην εκτίμηση, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, όμως στα γκάλοπ των ημερών διαπιστώνεται η κοινωνική ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης. Αυτές δεν τις έχουν νιώσει ακόμη οι πολίτες και είναι ακριβώς αυτό που το Μαξίμου αγωνιά να προλάβει, ξεδιπλώνοντας σχεδιασμό σε δόσεις. Ξορκίζοντας ως αποπροσανατολιστικές άλλες συζητήσεις – υπαρκτές ωστόσο και εντός Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ –, όπως τα αναζωπυρωμένα σενάρια για εκλογικό αιφνιδιασμό, η κυβερνητική έδρα εστιάζει σε κάτι συγκεκριμένο: καλλιεργεί εικόνα – συνολικής – «ασφάλειας» με καθησυχαστικά μηνύματα και δεσμεύσεις ότι οι πολίτες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα. […] Θα είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση» είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, λίγες ώρες προτού ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της απόφασης της κυβέρνησης να επαναφέρει από σήμερα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε ράφια και αντλίες.

Η κυβέρνηση καλείται ήδη να διαχειριστεί αντιδράσεις από πρατηριούχους και παράγοντες της αγοράς των σουπερμάρκετ και να αποκρούσει αντιπολιτευτικά πυρά – το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην πρότασή του για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Παρά τη δημοσκοπική ενίσχυση της ΝΔ, η ακρίβεια παραμένει μαύρη τρύπα: το 84% απαντά αθροιστικά «όχι» και «μάλλον όχι» στο αν «έχει περιοριστεί η ακρίβεια σε βασικά αγαθά τους τελευταίους μήνες» (Alco/Alpha), ενώ στις αυθόρμητες απαντήσεις πολιτών για τα προβλήματα της χώρας (Opinion Poll/Action 24) η ακρίβεια παραμένει πρώτη (49,6%), με υψηλά ποσοστά και για το κράτος δικαίου (16,7%).

Στον απόηχο και της καταδίκης τεσσάρων προσώπων για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, εκκρεμεί συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει στη ΝΔ οποιαδήποτε διάθεση για νέα Εξεταστική Επιτροπή. Κάτι τέτοιο απαιτεί 120 υπογραφές και άρα το ΠΑΣΟΚ θα χρειαζόταν σύμπλευση όλων των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης μαζί με κάποιους από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Το θέμα που προκάλεσε την πιο σοβαρή ενδοκυβερνητική κρίση της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης του Μητσοτάκη παραμένει στο προσκήνιο – ενδεικτική η χθεσινή κινητικότητα του Ανδρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Στη Λάρισα

Οσο κι αν η ατζέντα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας βοηθά στη νεοδημοκρατική συσπείρωση, η κυβέρνηση εξακολουθεί να ψάχνει γέφυρες εμπιστοσύνης με επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Η απόφαση του Μητσοτάκη να μεταβεί, εκτός απροόπτου το ερχόμενο Σάββατο, στη Λάρισα, οργανώνοντας προσυνέδριο στον Κάμπο, μαρτυρά ότι ο αγροτικός κόσμος παραμένει προτεραιότητα σε αυτή την επιχείρηση επαναπροσεγγίσεων.

Ταυτόχρονα η αντιπολίτευση έχει κάθε λόγο να χτυπάει τους κυβερνώντες εκεί που πονούν, σφυροκοπώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και επαναφέροντας το σενάριο κινήσεων για σύσταση Προανακριτικής, μετά και από το γαλάζιο πόρισμα της Εξεταστικής, που κατέληξε πως δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Προηγήθηκαν πάντως αιχμές και του Κώστα Καραμανλή, αφού, ο πρώην πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε από την Ξάνθη για «καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων», και μάλιστα σε περιβάλλον «σκανδαλώδους αδιαφάνειας».

Για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα λυθεί σήμερα ένας γρίφος: θα απέχει ή θα κλιμακώσει με παρουσία και ομιλία στη Βουλή για τις ενεργειακές συμφωνίες ύστερα από τον προβληματισμό περί «δυνητικής εκχώρησης» κυριαρχικών δικαιωμάτων πίσω από ρήτρα στη συμφωνία με τη Chevron; Ευρήματα που αναλύει το Μαξίμου δείχνουν ότι οι ενεργειακές συμφωνίες κρίνονται από την πλειονότητα των πολιτών σημαντικές για τη γεωστρατηγική σταθερότητα, ωστόσο στο πεδίο προβληματισμού που άνοιξε ο Σαμαράς συναντήθηκαν με ενστάσεις και κόμματα της αντιπολίτευσης.