Ολα αυτά που διαδραματίστηκαν την Τρίτη το βράδυ στο ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ (5-2) στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ είναι πραγματικά απίστευτα. O Ιγκόρ Τούντορ, προπονητής της λονδρέζικης ομάδας, έκανε αλλαγή τον τερματοφύλακα Αντονιν Κίνσκι στο 17ο λεπτό του αγώνα κι ενώ οι Σπερς έχαναν με 3-0 από τους γηπεδούχους. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο και δύσκολα θα ξαναγίνει. Διότι δύσκολα θα ξαναδούμε τον Τούντορ σε πάγκο ομάδας που αγωνίζεται στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τούντορ

Οταν ο κροάτης προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει την αλλαγή του τερματοφύλακα είπε τα εξής: «Ηταν κάτι πολύ περίεργο. Στα δεκαπέντε χρόνια της καριέρας μου, δεν μου είχε συμβεί ποτέ να βλέπω κάτι τέτοιο. Τον αντικατέστησα για να τον προστατεύσω αλλά και για να προστατεύσω την ομάδα. Ηταν μια απίστευτη κατάσταση, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Πριν από τον αγώνα, έκανα τη σωστή επιλογή: ο Βικάριο (σ.σ. ο βασικός τερματοφύλακας) ήταν υπό πίεση και, με μια διαφορετική διοργάνωση, θεώρησα σωστό να δοκιμάσω τον Αντονιν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας.

Προφανώς, μετά τα όσα συνέβησαν, είναι εύκολο να πει κανείς ότι ήταν λάθος απόφαση. Αλλά δεν ήταν. Μίλησα με τον Αντονιν και του είπα ότι μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε να έχει κακή απόδοση σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες και ακόμη περισσότερο σε μια εποχή σαν κι αυτή που ως ομάδα η Τότεναμ είναι εύθραυστη και αδύναμη. Είχαμε ένα απαίσιο ξεκίνημα και έπρεπε να παρέμβω» τόνισε. Αλλά χωρίς ποτέ να εξηγήσει γιατί σε μια τέτοια εποχή που «η Τότεναμ είναι εύθραυστη και αδύναμη» αποφάσισε να πάει σε ένα τέτοιο ματς με βασικό τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα.

Κίνσκι

Το παράξενο της ιστορίας δεν είναι ότι ο Κίνσκι έκανε λάθη: είναι ότι ο Τούντορ είναι προπονητής της Τότεναμ. Τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα όταν δούλευε στον ΠΑΟΚ. Κανείς δεν είχε κάτι καλό να πει ούτε για τις ιδέες του, ούτε για τον χαρακτήρα του. Ολοι απορούσαν πώς γίνεται ένας τόσο καλός παίκτης (ο Κροάτης ήταν υπέροχος αμυντικός), να δείχνει έλλειψη αντίληψης σε απλά πράγματα: θυμάμαι ένα ματς του ΠΑΟΚ με την Καλλονή (!) που στα μάτια των παικτών του Τούντορ υπήρχε απλά τρόμος. Κι όμως ο τύπος φεύγοντας από την Ελλάδα ως αποτυχημένος συνέχισε να δουλεύει (και μάλιστα σε μεγάλες ομάδες) κι έφτασε στην Τότεναμ σε μια δύσκολη μάλιστα χρονιά που αυτή παλεύει για τη σωτηρία της στην Πρέμιερ Λιγκ. Και μην πει κανείς ότι επιδίωξε τον αποκλεισμό των Σπερς στο Τσάμπιονς Λιγκ για να αφοσιωθούν στο πρωτάθλημα και να γλυτώσουν: αυτή είναι μια φοβερά σύνθετη σκέψη για να την κάνει ο Τούντορ…

Συνεχίζονται

Απόψε συνεχίζονται οι περιπέτειες των δύο τελευταίων ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Απόψε στο ΟΑΚΑ ο ΠΑΟ περιμένει στους «16» του Europa League την Μπέτις. Η ΑΕΚ από τη μεριά της θα βρει στους «16» του Conference League την Τσέλιε που έχει αντιμετωπίσει πάλι στη league phase της διοργάνωσης. Μάλιστα είχε ηττηθεί.

Μπέτις

Θυμίζω ότι όταν έγινε η κλήρωση της UΕFΑ για να μάθει ο Παναθηναϊκός με ποιον θα αγωνιστεί, πιθανοί αντίπαλοί του ήταν η Μπέτις που του προέκυψε και η Μίντιλαντ. Πολλοί είχαν χαρακτηρίσει άτυχο τον ΠΑΟ όταν ακούστηκε ότι θα αγωνιστεί με την Μπέτις: η ομάδα της Σεβίλλης συγκαταλέγεται μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης καθώς βρίσκεται και στην 25η θέση του runking της UEFA μετά την περσινή της συμμετοχή στον τελικό του Conference League. Αλλά παρ’ όλα αυτά δεν πιστεύω ότι υπήρχε τίποτα εύκολο για τον ΠΑΟ. Η Μίντιλαντ που ήταν η άλλη υποψήφια αντίπαλος έχει κάνει καταπληκτικό Europa League. Εχει επίσης στοιχεία που θα δυσκόλευαν πάρα πολύ τον τωρινό Παναθηναϊκό ακόμα και τώρα που ξεπερνά την κρίση του.

Η Μίντιλαντ είναι ομάδα αθλητική, πιεστική και οργανωμένη και κυρίως ζει μια καταπληκτική σεζόν καθώς ανάλογη χρόνια δεν έχει ξανακάνει στην Ευρώπη ενώ παράλληλα διεκδικεί και το πρωτάθλημα στη χώρα της. Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, αλλά και πολύ γνωστή στον Ράφα Μπενίτεθ, πράγμα που μπορεί να αποδειχτεί σημαντικό. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθε στην Αθήνα υποψιασμένη για το κακό που μπορεί να πάθει καθώς μετρά ήδη μια ήττα στην Ελλάδα: έχασε από τον ΠΑΟΚ πρόσφατα στην Τούμπα και μάλιστα με κάτω τα χέρια. Παίζοντας βέβαια με πολλούς αναπληρωματικούς είναι αλήθεια.

Τσέλιε

Υποψιασμένη θα είναι και η σλοβενική Τσέλιε γιατί γνωρίζει την ΑΕΚ. Βέβαια αν η ΑΕΚ δεν την αντιμετώπιζε θα έβρισκε την ολλανδική Αλκμααρ που δεν είναι θηρίο (δεν υπάρχουν θηρία στο Conference League) αλλά είναι πιο δυνατή ομάδα από την Τσέλιε.

Ο Νίκολιτς έχει ήδη γνωρίσει μια ήττα από την Τσέλιε στη Σλοβενία, αλλά όπως έχουμε δει να συμβαίνει και στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος είναι κομμάτι δύσκολο να πιάσεις τον κόουτς της ΑΕΚ κορόιδο σε δυο ματς: ότι η ΑΕΚ έχει μια ήττα από τους Σλοβένους θα την κάνει μάλλον προσεκτικότερη. Αν η Ενωση είναι προσεκτική θα βάλει βάσεις πρόκρισης απόψε: στο χέρι της είναι. Πόσο μάλλον όταν η Τσέλιε δεν θα είναι η ίδια ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ στη league phase της διοργάνωσης.

Εχασε

Η ομάδα της Σλοβενίας τον Ιανουάριο έχασε δύο μεγάλους πρωταγωνιστές της σεζόν της: τον ισπανό προπονητή Αλμπερτ Ριέρα που την έκανε την κορυφαία ομάδα στη Σλοβενία (και υπολογίσιμη δύναμη στο επίπεδο του Conference League στο οποίο διακρίνεται δυο χρόνια τώρα) και τον παίκτη που στο προηγούμενο ματς έκανε την άμυνα της ΑΕΚ να δεινοπαθήσει πετυχαίνοντας χατ-τρικ, δηλαδή τον Φράνκο Κοβάτσεβιτς.

Ο ισπανός τεχνικός έφυγε κάνοντας χρήση ενός όρου στο συμβόλαιό του και πήγε στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, που είναι ομάδα πιο πλούσια: δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση και η Τσέλιε έπαθε ζημιά καθώς η απουσία του φαίνεται. Ο 26χρονος κροάτης φορ πουλήθηκε για 3.000.000 ευρώ στη Φερεντσβάρος, η οποία τον απέκτησε για να πουλήσει τον Μπαρναμπάς Βάργκα στην ΑΕΚ: η Ενωση και τον Βάργκα πήρε και τον Κοβάτσεβιτς γλύτωσε. Στα ματς με τους Σλοβένους είναι φαβορί. Ο ΠΑΟ όχι. Αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κι ίσως αυτό παίξει ρόλο.