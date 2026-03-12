Υστερα από πολλά «ταρατατζούμ» και αφού είχε προηγηθεί αναγγελία της επιβολής μέτρων στην αγορά από τον ίδιο τον πρόεδρο Κυριάκο Α’ κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα, ανακοινώθηκαν τα περίφημα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας. Τι μέτρα είναι αυτά; Προσέξτε, παρακαλώ, διότι όπου να ‘ναι θα πεταχτεί από το καπέλο του μάγου ο λαγός και θέλω την προσοχή όλων: είναι μέτρα επιβολής πλαφόν κέρδους σε βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και σουπερμάρκετ!!!

Δεν είναι μια απόφαση που να λέει, ακούστε, επειδή φοβάμαι τις επιπτώσεις που έρχονται παγώνω τις τιμές παντού – και ό,τι κονόμησε ο καθένας έως τώρα, κονόμησε. Από εδώ και πέρα όλοι θα συμβάλετε για να μη λεηλατηθεί κι άλλο το γλίσχρο εισόδημα των περισσότερων Ελλήνων – όχι! Πλαφόν στο κέρδος.

Ητοι, σας επιτρέπω να κερδίσετε από την παγκόσμια κρίση που προκαλεί ο πόλεμος, αλλά δεν σας επιτρέπω να κερδίσετε πολύ. Θα κερδίσετε όσο σας επιτρέπω. Κι αν υπερβείτε αυτό το όριο, θα σας επιβάλουν μέχρι 5 εκατομμύρια πρόστιμο. Κι εδώ γαλαντόμα η κυβερνησάρα μας: 5 εκατομμύρια, ανεξάρτητα από το πόσο θα κερδίσει κάποιος από την αισχροκέρδεια…

Περί κοινωνικής πολιτικής

Θέλετε τώρα μια μικρή ένδειξη του τι εννοεί η… ποιήτρια κυβέρνηση; Ιδού:

– στα καύσιμα, λέει, το κέρδος του καρτέλ των διυλιστηρίων θα είναι 5 λεπτά το λίτρο, ενώ στο βενζινάδικο θα είναι μέχρι 12 λεπτά το λίτρο – άρα τα καβάλησε τα 2 ευρώ η βενζίνη με τις ευλογίες μας…

Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Γιατί όλο αυτό, και όχι μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, που αντιστοιχεί ίσως και στο 60% της τελικής τιμής; Θες να κάνεις κοινωνική πολιτική; Μείωσε τον ΕΦΚ, να σε παραδεχτώ. Μη μου λες ότι έβαλα πλαφόν κέρδους και έκανα το καθήκον μου. Δεν το έκανες…

Αθώωσε τον εαυτό του

Μία ημέρα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Βουλής, όπου και επισημοποιήθηκε το «θάψιμο» του καραγαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται ακόμη συζήτηση δημοσίως για το έγγραφο του κ. Βάρρα, του πρώην επικεφαλής του Οργανισμού, που έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου (πόσο κοινότοπη έκφραση) στον υπουργό του, Μάκη Βορίδη, για το σκάνδαλο που είχε φουσκώσει σαν μπαλόνι. Δύο τα ερωτηματικά: πού βρισκόταν αυτό το έγγραφο όλο αυτό τον καιρό και αν ο Μάκης Βορίδης το γνώριζε.

Και για τα δύο κλήθηκε να απαντήσει (στον Σκάι) ο Βορίδης, αλλά, εξ όσων άκουσα, δεν μπορώ να πω ότι καλύφθηκα. Στην αρχή μάς είπε ότι «είναι επικοινωνιακό όλο αυτό με το νέο έγγραφο». Κατόπιν ανέφερε κάτι άνευ σημασίας, του είδους «για να εμφανίζεται ένα τέτοιο έγγραφο πέντε μήνες υποθέτω μετά, κάποιος το είχε ξεχάσει», και μετά την «έπεσε» κανονικά στον κ. Βάρρα. Τι είπε; Τα ακόλουθα ωραία:

«Ο Βάρρας προφανώς είναι στενοχωρημένος για τις κινήσεις που έκανε και θέλει να με πλήξει» – τουτέστιν, εντελώς προσωπικό το θέμα. Κι αφού ολοκλήρωσε με τα του Βάρρα, αυτοαθωώθηκε, με χαρακτηριστική άνεση. «Καταλαβαίνω», ανέφερε, «το πολιτικό τζέρτζελο και τα επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά δεν προκύπτει αξιόποινη πράξη» (δική του).

Σωστά. Αλλωστε πριν απ΄ αυτόν είχαν αποφασίσει άλλοι γι’ αυτόν και την απαλλαγή του, με το που συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή…

Ο «Φραπές» πίνει καπουτσίνο

Σε ό,τι αφορά τα φιλαράκια τα καλά της ΝουΔου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδικά τον γνωστό Γ. Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο και «Φραπέ», μην έχετε καμία ανησυχία. Δεν τους αγγίζει τίποτε. Οσο για τον ίδιο, περνάει την ώρα του στο Κολωνάκι, στο Perro’s, πίνοντας καπουτσίνο και όχι φραπέ!

Χθες είχαμε και μια τυχαία συνάντηση. Εγώ έφτανα στο Da Capo, εκείνος κατευθυνόταν απέναντι στο Perro’s, στην παρέα του, διασταυρωθήκαμε και, περνώντας δίπλα μου, ψιθύρισε μέσα απ΄ τα δόντια κάτι που δεν κατάλαβα. Οχι πως έχει σημασία, δεκάρα δεν δίνω γι’ αυτόν. Απλώς το αναφέρω, σημειώνοντας ότι έτσι συμπεριφέρεται κάποιος που αισθάνεται πως τίποτε δεν τον αγγίζει, διότι του έχουν παράσχει υψηλή προστασία. Πιο υψηλή δεν γίνεται. Απλώς ας του συστήσει κάποιος να κρατάει χαμηλά την μπάλα, διότι το πανηγύρι γι’ αυτόν, και τους άλλους σαν αυτόν, ακόμη δεν ξεκίνησε…

Οι κουκούλες και τα τρολ του Διαδικτύου

Από όλο αυτό το πανηγύρι που ονομάστηκε Athens Alitheia Forum και οργανώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη (τον άνθρωπο που ως εκ της θέσεώς του έχει ελάχιστη ή καθόλου σχέση με την αλήθεια – κανόνας είναι αυτός!), συγκρατώ τη θέση του ότι «έχει έρθει η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για να καταργηθεί η ανωνυμία στο Διαδίκτυο», τουτέστιν, όπως είπε, «να βγάλουμε, δηλαδή, τις κουκούλες από το Διαδίκτυο».

Να τις βγάλουμε, κύριε Μαρινάκη μου, καμία αντίρρηση, αλλά μήπως να κάνει πρώτα την αρχή η κυβέρνηση, βγάζοντας τις κουκούλες από τον στρατό των τρολ που συντηρεί, στο πλαίσιο του πολυσχιδούς μηχανισμού προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Μεγάρου Μαξίμου;

Social media όπως στο Ιράν

Περί της παγκόσμιας πρωτοτυπίας επίσης, κυβερνητικός εκπρόσωπος να οργανώνει ένα τέτοιο φόρουμ, το οποίο μάλιστα ολοκλήρωσε τις εργασίες του χθες, με συνέντευξη – παρέμβαση του Πρωθυπουργού, λίγα πράγματα έχω να επισημάνω. Με την «Ομάδα Αλήθειας» να έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή την ιστορία και με τους μισούς υπουργούς της κυβέρνησης να παρελαύνουν από τα πάνελ του φόρουμ, στα μάτια του απλού πολίτη φαντάζει ως οργανωμένη επιχείρηση ξεπλύματος του κυβερνητικού μηχανισμού προπαγάνδας και παραπληροφόρησης.

Για να γίνει ακόμη περισσότερο φανερή η προσπάθεια, αναφέρω απλώς ότι ο εκπρόσωπος Μαρινάκης διατύπωσε τη ρηξικέλευθη πρόταση ότι για να μπορούν να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες (των social media) στην Ελλάδα θα πρέπει να δηλώνει ο καθένας που ανοίγει λογαριασμό σε αυτές τα πλήρη στοιχεία του!!!

Δεν ξέρω χώρα του δυτικού κόσμου στην οποία να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά έχει ενδιαφέρον και μια άλλη πτυχή – από την ανάποδη: αν μια πλατφόρμα, ας πούμε το Χ (πρώην Twitter), αρνηθεί να υλοποιήσει την κυβερνητική απόφαση, ποια θα είναι η συνέχεια; Θα απαγορεύσουν τη λειτουργία της στην Ελλάδα; Τι τρέλες είναι αυτές; Ποιος τις σκέφτεται και κυρίως ποιος δελεάζεται από αντίστοιχες πρακτικές που έχουν εφαρμογή σε καθεστώτα όπως του Ιράν ή της Ρωσίας; Παιδιά, συνέλθετε. Το 41% σάς έχει πάρει εντελώς τα μυαλά και τα ‘χει κολλήσει «στα κάγκελα»!..

Το κρυμμένο μυστικό

Κατά τον εκπρόσωπο, πάντως, που έσπευσε να διαβεβαιώσει το κοινό του φόρουμ ότι αυτό δεν αποσκοπεί στο να προστατευτεί η κυβέρνηση, διότι η στόχευση είναι να απαλλαγεί το Διαδίκτυο από τα fake news, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Επειδή, όπως σημείωσε αφοπλιστικά, «θα ξέρει η πλατφόρμα, άρα και η Δικαιοσύνη και οι Αρχές, αν διαπράξεις ποινικό αδίκημα, ποιος είσαι» (διατήρησα την… ασυνταξία ως έχει).

Φευ, να τον ενημερώσουμε τον εκπρόσωπο ότι κατά τα ισχύοντα σήμερα εν Ελλάδι, εάν κάποιος θεωρεί εαυτόν θιγόμενο από κάποιο fake news που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο ή αν αισθάνεται απειλούμενος από κάποιον ανώνυμο λογαριασμό ή συκοφαντείται ομοίως, μπορεί να απευθυνθεί στις αστυνομικές Αρχές (στο λεγόμενο Ηλεκτρονικό Εγκλημα) και να εντοπιστεί, άμεσα, ο ανώνυμος συκοφάντης. Τούτων δοθέντων, και η πραγματικότητα που προαναφέρθηκε, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτό με τις πλατφόρμες των social media κάτι κρύβει, δεν μπορεί…